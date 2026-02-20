En Colima caen policías por atentado

TRES POLICÍAS estatales de Colima fueron detenidos por presuntamente participar, en complicidad, en el intento de homicidio en contra del subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Heriberto Morentín Ramírez.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima recordó que los hechos en los que presuntamente están involucrados ocurrieron el 9 de diciembre de 2025, en la zona norte de la ciudad de Colima, cuando el funcionario se trasladaba hacia las instalaciones de la SSP, para iniciar su jornada laboral.

Las detenciones de las personas, que fueron identificadas como José Caín “N”, Jorge Gabriel “N” y Rosa Martha “N”, se realizaron mediante un operativo coordinado entre la FGE, la SSP del Gobierno del Estado de Colima y la Secretaría de Marina (Semar), derivado de las acciones de investigación desarrolladas por personal del Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades del caso.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, la cual determinará su situación jurídica conforme a derecho.

“Las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal reiteran que en el estado de Colima se combate la impunidad y que cualquier persona que cometa un delito y cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad de las personas será perseguido y procesado conforme a la ley”, mencionaron las autoridades en una comunicación.

Luego de que se diera a conocer la detención de los policías estatales, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Colima, Fabián Ricardo Gómez, expuso que la Operación Enjambre en Colima está enfocada contra elementos policiacos que incurran en abuso de poder.

“Para ser ejemplares hay que poner el ejemplo y por eso estamos iniciando esta gran operación denominada Enjambre Colima, donde se va por todo aquel oficial que hace mal uso del uniforme o abusa del poder”, dijo a medios locales.

El mando agregó que los operativos contra cualquier político o uniformado involucrados en hechos ilícitos continuarán, ya que hay cero impunidad y tolerancia a la corrupción.