Gobierno del Edomex aplica más de 103 mil vacunas contra sarampión a maestras y maestros.

El Gobierno del Estado de México arrancó una jornada de vacunación contra el sarampión dirigida al magisterio mexiquense. Más de 103 mil docentes del Estado de México podrán vacunarse a partir de esta semana.

La campaña contempla la aplicación de 103 mil 600 dosis y estará vigente hasta el 24 de febrero. Para ello se habilitaron 31 puntos de vacunación en 22 municipios, donde podrán acudir maestras y maestros de escuelas públicas estatales, federalizadas y privadas de todos los niveles educativos.

Los módulos operan en sedes sindicales del SMSEM y del SNTE, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas.

Los puntos están ubicados en:

Toluca, Santiago Tianguistenco, Naucalpan, Tultepec, San Martín de las Pirámides, Zumpango, Ecatepec, La Paz, Ixtapaluca, Chalco, Tejupilco, Atlacomulco, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Jilotepec, Texcoco, Lerma, Ixtlahuaca, Tenancingo, Nezahualcóyotl, Tecámac y Cuautitlán Izcalli.

¿Por qué vacunar docentes?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea. En espacios cerrados como salones de clases puedepropagarse con rapidez, sobre todo cuando hay contacto continuo con grupos numerosos.

Las secretarías de Educación y Salud del Gobierno del Estado de México han señalado que el objetivo de vacunar a maestras y maestros es para reducir posibles cadenas de transmisión dentro de las escuelas. Además de la vacunación, en las escuelas se mantienen filtros sanitarios, vigilancia epidemiológica y monitoreo de posibles casos sospechosos.

Desde el inicio del brote en el país, en territorio mexiquense se han aplicado más de dos millones de dosis contra el sarampión.

JVR