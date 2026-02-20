Investigación sobre desaparición de hijo de exsenador panista corresponde a Colima: Fiscalía de Jalisco

En afán de contribuir a la transparencia y no entorpecer las indagatorias en curso, la Fiscalía del Jalisco informó que las investigaciones sobre la desaparición de un hombre, hijo del exsenador panista, Jorge Luis Preciado, son atendidas por el estado vecino por ser el sitio donde ocurrió el delito.

Indicó que según las autoridades de Colima, la desaparición de la víctima ocurrió en aquella entidad, donde de inmediato se inició una carpeta de investigación y la búsqueda inmediata del hombre, quien hasta el momento no ha sido localizado.

Hace unos días fue encontrado en los límites entre Jalisco y Colima un vehículo calcinado, mismo que estaba vacío y que las autoridades integraron a la carpeta de investigación.

La Fiscalía del Estado de Jalisco reitera su colaboración con las distintas entidades del país para esclarecer los hechos e investigar los delitos, y subraya que el apoyo interinstitucional es clave para procurar la justicia.

JVR