Protesta una vez más personal de salud de Veracruz

ASPECTO de la manifestación de los trabajadores de salud, médicos y administrativos, ayer, en el municipio de Zaragoza.

LOS TRABAJADORES del sector salud de Veracruz se manifestaron por segundo día consecutivo, luego de iniciar el lunes 20 de abril manifestaciones y paros parciales, como medida de presión para exigir mejores condiciones laborales y garantizar el suministro de medicamentos.

En las protestas participaron agremiados de las secciones 26 (norte, centro y sur), 40, 70, 71 y 74 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en Veracruz.

Los servidores públicos indicaron que la problemática que se padece afecta no sólo a la base trabajadora, sino también al funcionamiento de los servicios médicos en la entidad.

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Sin interrumpir la atención médica a la población, las protestas se realizan afuera de los 60 hospitales y más de 800 centros de salud que hay en el estado.

EL TIP: EN LA UNIDAD de salud del IMSS-Bienestar de Minatitlán, trabajadores exigen el pago de salarios que no se ha cumplido desde que pasaron a dicha modalidad.

En la capital, frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, los manifestantes pidieron la destitución de Marcela Pozos Jerónimo, subdirectora de Recursos Humanos de los servicios de salud de Veracruz, así como de Ana Victoria López Pérez, jefa del Departamento de Prestaciones Sociales al Personal, y de Noelia Lagunes Calderón, jefa del Departamento de Administración de Personal.

También pidieron asignación inmediata de plazas escalafonarias, respeto a las condiciones generales de trabajo, pago en efectivo de las medidas de fin de año 2026 y subsecuentes, pago en efectivo de uniformes libres de gravamen, abasto de medicamentos y calidad de insumo médico, no intromisión en la vida sindical, cumplimiento de las condiciones generales de trabajo a personal transferido y no transferido, y respeto y trato digno a todo el personal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre un posible acuerdo entre ambas partes; sin embargo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó en conferencia de prensa que ya se mantiene diálogo con una parte del sindicato para revisar las demandas.

2 Días seguidos llevan las manifestaciones de los trabajadores