Cae hermano de jefa policial por narcoligas

Engelbert Chavira Ríos, hermano de la directora de Tránsito y Vialidad de Reynosa, Tamaulipas, Iris Chavira, fue detenido por fuerzas federales tras un operativo realizado en la colonia Aztlán, por sus presuntos vínculos con el Cártel del Golfo.

Al detenido se le acusa de cometer presuntamente los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada.

Fuentes de seguridad identifican al detenido, conocido como Snoopy Chavira, M-49 o Metro 49, como jefe operativo de Los Metros, facción del grupo criminal Cártel del Golfo.

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HERMANOS de sangre, no. Cualquier tipo de parentesco no te puedes hacer responsable por las acciones de un primo hermano CARLOS PEÑA Alcalde de Reynosa



El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, defendió a su funcionaria al declarar que el detenido no es su hermano de sangre, sino un “primo hermano”, por lo que, dijo, no existe vínculo alguno entre la directora de Tránsito y Vialidad y la persona detenida.

EL DATO: REPORTES LOCALES mencionan que el detenido formaba parte del círculo cercano del alcalde Carlos Peña y era considerado hombre de confianza dentro de su entorno.

“Hermanos de sangre, no. Cualquier tipo de parentesco no te puedes hacer responsable por las acciones de un primo hermano”, externó.

El presidente municipal también desmintió que el detenido tenga el alias de Snoopy o M-49 o Metro 49, como se ha mencionado en el ámbito local.

Asimismo, reiteró el compromiso de su administración con el esclarecimiento de los hechos, al destacar que cualquier cosa será atendida conforme a la ley y con base en datos oficiales.

Esta detención se suma a otra realizada el pasado 9 de marzo, cuando fue aprehendido en Tamaulipas Manuel “N”, alias El Meño, un hombre identificado en reportes periodísticos locales como presunto líder de la facción de Los Metros del Cártel del Golfo. Su captura fue realizada en el municipio de Reynosa.

Manuel también usa los alias de Cherry y/o Gordo Cherry, y se le describe como un hombre de aproximadamente 1.70 metros y de complexión robusta.

Los Metros y Los Escorpiones, facciones del Cártel del Golfo, luchan entre sí por el control de las rutas de tráfico de drogas y del territorio en Tamaulipas, así como por el control general del cártel, según información de la DEA.

Según la Fiscalía de Tamaulipas, Los Metros se concentran en Reynosa, lugar donde habrían sido retenidos los integrantes de Grupo Fugitivo. El año pasado, la Fiscalía de Tamaulipas informó sobre la detención de nueve integrantes de Los Metros, vinculados con el crimen de los cinco integrantes del Grupo Fugitivo.

Medios locales han reportado que la facción de Los Metros también está aliada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para obtener protección frente a Los Mayos y otras facciones del Cártel del Golfo.

En otra acción, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Tamaulipas, también obtuvo la vinculación a proceso de César “N”, por su probable participación en delitos graves relacionados con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La carpeta de investigación se inició luego de una agresión en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la colonia Buenavista, en Nuevo Laredo, donde el imputado fue detenido por personal militar.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un importante arsenal que incluía cuatro armas de fuego, cuatro chalecos tácticos, 75 cargadores, más de dos mil cartuchos y un vehículo.