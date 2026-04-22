Capturan a mando por el asesinato de taxistas

PLÁCIDO “N” y Gerardo “N” fueron ya vinculados a proceso penal en Veracruz.

EL DIRECTOR de Seguridad Pública de Tecolutla, Plácido “N”, y el comandante de la policía municipal Gerardo “N”, fueron detenidos por su presunta relación con el homicidio de dos taxistas, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado 17 de abril.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que los hechos por los cuales se les investiga ocurrieron el pasado 16 de abril en la localidad de La Vigueta, perteneciente al municipio de Tecolutla, por la privación de la libertad de los dos taxistas, que aparecieron sin vida al día siguiente en la localidad de Pedernales, en el municipio de Nautla.

Durante la audiencia inicial, los imputados renunciaron a su término constitucional, por lo que un juez determinó que existen datos de prueba suficientes para vincularlos a proceso.

TE RECOMENDAMOS: Se manifiestan una vez más en Veracruz Protesta una vez más personal de salud de Veracruz

Como parte de las indagatorias, autoridades estatales y federales realizaron un cateo en la comandancia de la policía municipal de Tecolutla, donde aseguraron diversos indicios.

Entre los objetos incautados se encuentran casquillos balísticos útiles, un teléfono celular, hierba seca con características similares a la marihuana, una pipa, una mochila y un dispositivo DVR, los cuales fueron incorporados a la carpeta de investigación.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que fuerzas estatales y federales intervinieron en el municipio de Tecolutla, donde se procedió al desarme de la policía municipal tras detectarse que sus elementos carecían de la certificación correspondiente.

“La presencia de la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional en Tecolutla fue porque se fue a desarmar a la policía municipal. Debe de estar avalada por la prueba de certificado de control y confianza a los directores de las policías municipales; esto se publicó el diciembre pasado y parece ser que el director de Tecolutla no está todavía certificado y cuando pasa eso va y se desarma”, informó la mandataria estatal en una rueda de prensa.