Marina del Pilar destaca vocación económica de Baja California.

Ante la visión de contribuir al crecimiento económico de la entidad, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó la Convención del Consejo de Empresas Globales 2026, en el que se reunieron líderes de 60 compañías multinacionales, para analizar las ventajas logísticas y competitivas del estado.

Durante el encuentro, la mandataria estatal destacó que Baja California se encuentra preparada para capitalizar las nuevas tendencias de inversión, especialmente cuando se proyecta que el 60 por ciento de estas empresas realizarán reinversiones durante el presente año.

“Somos el corazón del corredor económico binacional más dinámico del mundo: conectados directamente con el bloque económico más grande del planeta. Más allá de nuestra posición estratégica en el Continente, nuestra fortaleza está en nuestro talento humano y nuestra capacidad innovadora, con jóvenes profesionistas preparados para asumir posiciones de liderazgo”, indicó.

En ese sentido, resaltó que la entidad también reúne ventajas únicas como infraestructura en constante modernización, aspecto en el que se impulsa la Garita Mesa de Otay II en Tijuana, que aliviará el flujo comercial y de pasajeros, así como el puerto multimodal de Punta Colonet, que convertirá a Ensenada en un hub logístico estratégico del Pacífico.

Por su parte, el titular del Consejo de Empresas Globales, Manuel Bravo entregó un reconocimiento a la gobernadora de la entidad, por su compromiso con las empresas que acercan inversión al estado con visión de futuro.

En el marco de esta gira de trabajo, la titular del Ejecutivo también entregó los Distintivos de Autorregulación Sanitaria (PASE) 2026, a representantes de 64 establecimientos del sector gastronómico de Ensenada. Este programa coordinado por la COEPRIS BC, evalúa 63 puntos críticos de higiene y seguridad, eliminando malas prácticas y brindando certidumbre a los consumidores.

Refirió que dicha herramienta representa una alianza estratégica entre el gobierno y el sector privado para construir un ecosistema más seguro, transparente y competitivo, ofreciendo a dichos negocios orientación clara sobre el marco regulatorio al que están sujetos, incluyendo la NOM-251 y otras normas federales y estatales.

“En un estado como el nuestro, líder en turismo, en producción agroalimentaria y en hospitalidad, la confianza de la gente en lo que comemos es tan valiosa como el mar que nos abraza o los viñedos que nos distinguen en el mundo”, expresó.

Por último, Marina del Pilar develó una placa en reconocimiento al Museo de la Vid y el Vino, por su cumplimiento ejemplar con la excelencia sanitaria y por proyectar la vocación de desarrollo de la región del Valle de Guadalupe.

