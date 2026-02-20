Se registra choque entre dos trenes de carga en Nogales, Sonora; hay al menos 4 heridos

El alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, informó que al menos 4 personas resultaron heridas tras el choque entre 2 trenes de carga.
De acuerdo con los primeros reportes, las locomotoras pertenecen a la compañía Ferromex.
El impacto entre ambas máquinas ocurrió en el kilómetro 21 al sur de Nogales, Sonora.
En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil pidió a las personas evitar la zona para no entorpecer los trabajos de los cuerpos de emergencia.
“Se recomienda a la población evitar el área y permitir el libre acceso a las unidades de emergencia”, indicó en la red social X.
JVR