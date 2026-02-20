Se registra choque entre dos trenes de carga en Nogales, Sonora; hay al menos 4 heridos

Se registra choque entre dos trenes de carga en Nogales, Sonora.

Servicios de emergencia están en la zona

El alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, informó que al menos 4 personas resultaron heridas tras el choque entre 2 trenes de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, las locomotoras pertenecen a la compañía Ferromex.

El impacto entre ambas máquinas ocurrió en el kilómetro 21 al sur de Nogales, Sonora.

En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil pidió a las personas evitar la zona para no entorpecer los trabajos de los cuerpos de emergencia.

“Se recomienda a la población evitar el área y permitir el libre acceso a las unidades de emergencia”, indicó en la red social X.

JVR