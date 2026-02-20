Servicios de emergencia están en la zona

Se registra choque entre dos trenes de carga en Nogales, Sonora; hay al menos 4 heridos

Un tren estaba estacionado, cuando el otro no pudo disminuir la velocidad y chocó; informan al menos 4 heridos

Se registra choque entre dos trenes de carga en Nogales, Sonora.
Se registra choque entre dos trenes de carga en Nogales, Sonora. Foto: RRSS.
Por:
La Razón Online

El alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, informó que al menos 4 personas resultaron heridas tras el choque entre 2 trenes de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, las locomotoras pertenecen a la compañía Ferromex.

El impacto entre ambas máquinas ocurrió en el kilómetro 21 al sur de Nogales, Sonora.

TE RECOMENDAMOS:
Combaten fuerte incendio en Jardines del Recuerdo, en Tlalnepantla, Edomex.
Acuden elementos de PC y Bomberos

Combaten fuerte incendio en Jardines del Recuerdo, en Tlalnepantla, Edomex | VIDEOS

En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil pidió a las personas evitar la zona para no entorpecer los trabajos de los cuerpos de emergencia.

“Se recomienda a la población evitar el área y permitir el libre acceso a las unidades de emergencia”, indicó en la red social X.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
De la Garza y Colosio chocan por contrato eléctrico que nunca se concretó
Caso Next Energy

Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio protagonizan acalorado debate por Next Energy