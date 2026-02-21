Gobernador de Puebla asegura que ‘no habrá impunidad’ por hallazgo sin vida de Karina y Alexandro

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, aseguró que “no habrá impunidad” por los hechos que llevaron al hallazgo sin vida de Karina y Alexandro, matrimonio que fue reportado desaparecido el jueves mientras se dirigían a Tlaxcala.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario estatal lamentó el hallazgo sin vida de la pareja, el cual ocurrió en Tlaxcala días después de que la misma saliera de su domicilio el jueves 19 de febrero.

Armenta Mier expresó su solidaridad con la familia de los fallecidos, y aseguró que, desde el Gobierno de Puebla, actuará con firmeza para esclarecer los hechos.

Expresamos nuestra solidaridad con los familiares y seres queridos del matrimonio poblano reportado como desaparecido en Tlaxcala y posteriormente localizado sin vida. Les garantizamos que no habrá impunidad y que se actuará con firmeza hasta que se haga justicia. Alejandro Armenta, gobernador de Puebla



El titular del Ejecutivo estatal aseguró que el compromiso de su gobierno es el de “trabajar de manera coordinada con las autoridades correspondientes” para esclarecer los hechos, que calificó de “lamentables”.

Expresamos nuestra solidaridad con los familiares y seres queridos del matrimonio poblano reportado como desaparecido en Tlaxcala y posteriormente localizado sin vida. Les garantizamos que no habrá impunidad y que se actuará con firmeza hasta que se haga justicia.



En Puebla,… — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) February 21, 2026

El mensaje de Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, fue publicado el mismo día en que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, tras días de investigación y seguimiento, halló sin vida a Karina y Alexandro, matrimonio que fue reportado desaparecido tras salir de su casa el jueves 19 de febrero.

Según informó la FGE, un seguimiento y reconstrucción de los hechos permitió identificar que la pareja, quien salió de casa a bordo de su vehículo, se encontró con una camioneta blanca en Tepehitec, en Tlaxcala.

Posteriormente, comenzó a seguirla hasta que ambas llegaron a Tlaxco, también en Tlaxcala, después de lo cual fue el hallazgo sin vida de Karina y Alexandro, sin que hasta el momento se tenga claridad de qué fue lo que ocurrió.

Atendiendo a los protocolos de actuación para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, bajo un enfoque de derechos humanos, de acceso a la verdad y la justicia, se activaron los mecanismos interinstitucionales para la búsqueda y localización de las víctimas FGE Puebla



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am