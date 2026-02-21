Localizan sin vida a matrimonio desaparecido en Puebla; Fiscalía mantiene investigación

Fiscalía de Puebla informa que fueron hallados sin vida los cuerpos de Karina y Alexandro, matrimonio desaparecido.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que fueron localizados sin vida los cuerpos de Karina y Alexandro, matrimonio reportado desaparecido el jueves 19 de febrero, hechos por los cuales se mantiene la investigación pertinente.

En un comunicado publicado el viernes, la FGE informó que, tras días de investigación, el C5 estatal encontró los cuerpos sin vida de Karina y Alexandro, en el municipio de Chignahuapan.

En relación a la desaparición del matrimonio en el estado de Tlaxcala, la Fiscalía General del Estado informa: pic.twitter.com/RZILQIO6Gl — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) February 21, 2026

Por lo anterior, la Fiscalía realizó el levantamiento de los cuerpos para su traslado a la Semefo, con el objetivo de realizar la necropsia de ley correspondiente.

El hallazgo sin vida de Karina y Alexandro ocurrió días después de que el matrimonio fuera reportado desaparecido el jueves 19 de febrero cuando, según la Fiscalía, salió de su domicilio en su vehículo con dirección a Tlaxcala.

La FGE detalló que, desde que tuvo conocimiento del reporte de desaparición, inició una investigación exhaustiva para dar con el paradero de la pareja, en colaboración con las autoridades de Tlaxcala.

Atendiendo a los protocolos de actuación para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, bajo un enfoque de derechos humanos, de acceso a la verdad y la justicia, se activaron los mecanismos interinstitucionales para la búsqueda y localización de las víctimas, FGE Puebla



[Se realizaron] alrededor de 25 actos de investigación entre entrevistas, solicitud de cámaras de videovigilancia, lectura de placas lectoras LPR, análisis de datos conservados de las líneas telefónicas que portaban las víctimas al momento de su desaparición y geolocalizaciones en tiempo real FGE Puebla



#FiscalíaInforma | Sobre el el delito de desaparición de personas cometido en agravio de las víctimas Karina N. y Alexandro N., un matrimonio que salió de su domicilio ubicado en Puebla, aproximadamente las 08:00 horas del día 19 de febrero de 2026, a bordo de su vehículo… pic.twitter.com/zYPYip9WIx — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) February 21, 2026

De acuerdo con la investigación, la mañana del 20 de febrero, un día después de que la pareja salió de su domicilio, fue identificada en La Trinidad, Tepehitec, en Tlaxcala, donde se encontró con una camioneta blanca a la que comenzó a dar seguimiento.

La camioneta y el vehículo donde viajaban Karina y Alexandro siguieron avanzando sobre la carretera Tlaxcala - Apizaco hasta llegar a Tlaxco, Tlaxcala, a las 11:10 horas del mismo día.

Posteriormente, fueron hallados sin vida, sin que se tenga conocimiento de qué ocurrió con ellos durante su estancia en este municipio.

La FGE Puebla mantiene abierta la investigación por estos hechos, y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles de este hallazgo.

Al mismo tiempo, la institución sigue investigando el ataque ocurrido el 14 de febrero en el bar Sala de Despecho en Angelópolis, Puebla, que dejó tres personas muertas y cinco heridas.

