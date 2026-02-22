Bloqueos y quema de negocios se extienden a Quintana Roo

Luego de que las autoridades confirmaron que derivado de un operativo federal fue abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera alias “El Mencho”, se reportaron bloqueos y quema de negocios en Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Cancún en el estado de Quintana Roo.

De acuerdo con videos que circularon en redes sociales en un punto sujetos armados incendiaron un vehículo sobre la carretera federal Tulum-Felipe Carrillo Puerto a la altura de la laguna Kaan Luum.

Según los primeros reportes, el automóvil fue abandonado y posteriormente incendiado a un costado de la vía federal, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas, aunque la circulación se vio parcialmente afectada mientras se realizaban las labores para sofocar el fuego.

De igual forma, se reportó la quema de un Oxxo en Tulum, mientras que en Cozumel igualmente fue quemada una tienda de Bodega Aurrerá y en Playa del Carmen sujetos quemaron tres autos en la carretera Cancún- Leona Vicario frente a la gasolinera imperial.

Por su parte, la gobernadora del estado, Mara Lezama informó que se dio seguimiento a los operativos implementados en la Mesa de Seguridad la cual se encuentra en sesión permanente, con el fin de garantizar la paz y la tranquilidad de la población.

“La coordinación con los tres órdenes de gobierno, la presencia institucional y el trabajo en territorio se mantienen de manera estrecha en Quintana Roo, para brindar paz, orden y bienestar para todas y todos”, expresó en el mismo post de la red social X.

Nos encontramos este domingo en la Mesa de Seguridad, en sesión permanente, dando seguimiento a las acciones y operativos implementados el día de hoy para garantizar que la paz y la tranquilidad continúen en nuestro estado.



