¿Por qué le decían ‘El Mencho’ y qué significa el alias del líder abatido del CJNG?

Este 22 de febrero se registraron diversos bloqueos de carreteras estatales y federales en Jalisco, y estos fueron resultado de un operativo realizado por fuerzas federales en el que se abatió a “El Mencho”.

Este domingo las fuerzas federales realizaron un operativo en Tapaplpa, Jalisco, en el que se abatió a “El Mencho” y otros seis miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo delictivo que lideraba Nemesio Oseguera.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes era conocido como “El Mencho”, y este era una de las personas más buscadas por el gobierno mexicano y por el gobierno estadounidense debido a las actividades que realizaba en el grupo delictivo que fundó y lideró.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026

¿Qué significa “El Mencho”?

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes se convirtió en el hombre más buscado en México y la La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), por lo que las autoridades estadounidenses ofrecían hasta 15 millones de dólares por su captura o información.

De acuerdo con la Asociación de Academias de la Lengua Española, mencho es una palabra que se encuentra en el diccionario de americanismos, y esta significa mensualero, persona que tiene mal gusto y costumbres poco refinadas y hace referencia a cosas de mal gusto.

Un mensualero es un peón que es contratado por meses para realizar trabajos en el campo; sin embargo, la palabra Mencho en México puede ser un hipocorístico del nombre Nemesio; es decir, una manera cariños o informal para referirse a las personas con este nombre.

Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en fotografías del gobierno de Estados Unidos. ı Foto: state.gov

Antes de ser conocido como “El Mencho”, el líder del CJNG era conocido como “El Gallero” o “El Señor de los Gallos”, y este apodo se le otorgó debido a que Oseguera Cervantes acostumbraba a apostar en las peleas de gallos.

Durante su infancia “El Mencho” se dedicó al negocio familiar del aguate, pero a los 14 años comenzó a cuidar plantaciones de mariguana, y algunas versiones sobre la vida de Oseguera Cervantes señalan que este comenzó a nombrarse Nemesio en homenaje a su padrino.

El Mencho 1986 ı Foto: Especial

Oseguera nació el 17 de julio de 1986 en Aguililla, Michoacán, y en 1986 vivió en San Francisco, donde se registró la primera detención de este por portar un arma de fuego, mientras que en 1989 fue detenido de nueva cuenta por cargos relacionados con sustancias ilícitas.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” fue escalando en la vida delictiva hasta llegar a consolidar su propia organización criminal, que después de haber comenzado como un grupo pequeño ahora incluso es clasificada como una “organización terrorista extranjera” por las autoridades estadounidenses.

El Mencho 1989 ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.