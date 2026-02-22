¿Quién es Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG?

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es conocido por ser el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la mañana de este 22 de febrero se dio a conocer que el gobierno de México lo abatió, esto luego de un fuerte operativo en Jalisco que derivó en bloqueos y quemas de vehículos en varios estados del país.

El Mencho era un objetivo prioritario, no solo de México, sino de Estados Unidos, ya que el gobierno de ese país ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena.

¿Quién es El Mencho?

Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966, en Aguililla, Michoacán, México, la región de Tierra Caliente.

Creció en una familia dedicada al cultivo de aguacates. Según los datos abandonó la escuela primaria para trabajar en los campos de aguacate y ayudar a su familia.

Migró a Estados Unidos para buscar el sueño americano cuando era un adolescente, sin embargo, desde ahí fue que empezó su vida criminal, pues corrían los años 90 y fue cuando se involucró en el tráfico de drogas.

Para el año de 1994, la corte estadounidense del Distrito Norte de California lo condenó a tres años de prisión por conspiración para distribuir heroína.

Luego de su liberación regresó a México, donde se desempeñó como agente de policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, en el estado de Jalisco. Sin embargo, abandonó la policía para continuar con sus actividades de narcotráfico y unirse al Cartel del Milenio.

Alrededor de 2009-2010, tras la detención o caída de varios líderes del Milenio, fundó y tomó el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que inicialmente actuó como brazo armado aliado al Cártel de Sinaloa contra Los Zetas.Bajo su liderazgo, el CJNG se convirtió en uno de los cárteles más violentos y poderosos de México, expandiéndose rápidamente por gran parte del país y con presencia internacional (especialmente en tráfico de metanfetaminas, fentanilo, cocaína y heroína hacia Estados Unidos., Europa y Asia).

Se le atribuye una estrategia extremadamente violenta (masacres, derribo de helicóptero militar en 2015, atentados contra autoridades), lo que le valió apodos como “El Mata Zetas” en sus inicios. El CJNG es considerado por agencias como la DEA como uno de los más prolíficos y peligrosos en el tráfico de drogas sintéticas.

Su principal enemigo actual es el Cartel de Sinaloa, con el que se disputa el control territorial de varias rutas de trasiego de drogas en el centro y norte de México.

El Mencho fue homenajeado en conciertos del grupo Los Alegres del Barranco que publicaron imágenes del líder criminal en uno de sus conciertos en Jalisco y Michoacán, por lo que el grupo fue sancionado por hacer apología del delito.