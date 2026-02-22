Cancelan clases el 23 de febrero y eventos masivos en Jalisco

Este domingo por la mañana se registraron diversos bloqueos en carreteras federales y estatales de Jalisco, y el transporte público también dejó de brindar servicio debido a los incidentes que se han registrado en la región.

Este 22 de febrero fuerzas federales realizaron un operativo en Jalisco, por lo que posteriormente comenzaro a registrarse incendios de vehículos en diversos municipios de la región.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo apuntó que el Gabinete de Seguridad será el encargado de emitir información sobre el operativo que realizaron las fuerzas federales en Jalisco.

Incendios de vehículos registrados en Jalisco ı Foto: Redes Sociales

Suspensen clases y eventos masivos en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pabo Lemus Navarro informó que se suspenderán las clases presenciales en el estado este lunes 23 de febrero, y también se ordenó la cancelación de los eventos masivos este domingo 22 de febrero.

Precisó que esta medida fue tomada debido al Código Rojo que está activo en la región, pues se pretende cuidar a las niñas, niños, jóvenes y personal docente de Jalisco, así como a la población en general.

Suspensión de clases y eventos masivos en Jalisco ı Foto: Captura de pantalla

Derivado del operativo realizado por fuerzas federales, en el que Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) resultó abatido, se activó Código Rojo en Jalisco.

De acuerdo con el gobernador del estado, se recomienda a las personas que se encuentran en la región no salir de sus hogares para salvaguardar su integridad ante los enfrentamientos que se han registrado en diversos municipios del estado.

Código Rojo en Jalisco ı Foto: Captura de pantalla

La Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) informó que este lunes 23 de febrero se suspenderán las clases presenciales en todos los planteles de educación básica, media superior y superior docente del estado, y esta medida aplicará tanto a instituciones públicas como privadas.

El Secretario de Educación de Jalisco (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes compartió un comunicado en el que se señala que esta suspensión de labores presenciales se realizará con la finalidad de salvaguardar la integridad de los estudiantes y de todo el personal de las instituciones educativas.

“Esta medida preventiva responde al compromiso institucional de priorizar la seguridad de la comunidad educativa ante las condiciones que actualmente prevalecen.” se puntualiza en el comunicado.

Asimismo, se exhortó a toda la comunidad educativa que permanezcan atentos a la información que emitan los canales oficiales del Gobierno del Estado y de la SEJ para saber cuándo se reanudarán las clases.

Comunicado de la SEJ sobre la suspensión de clases ı Foto: Redes Sociales

