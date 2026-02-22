Hidalgo descarta bloqueos carreteros derivados de operativo en Jalisco

El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, encabeza en la región de Tula el despliegue de más de 500 elementos estatales para reforzar la presencia policial ante los hechos registrados en Jalisco.

Desde las primeras horas de este día, el comisario general supervisó el operativo para prevenir disturbios en Tula de Allende, Tepeji del Río, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Atotonilco de Tula, con recorridos y presencia en puntos estratégicos.

Secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, encabeza operativo. ı Foto: Cortesía

Al momento no hay carreteras bloqueadas, y se informó que los incendios registrados fueron atendidos y controlados de inmediato ; los vehículos involucrados fueron retirados sin afectar la circulación.

Tanto las carreteras estatales y federales se encuentran abiertas y en funcionamiento. “La presencia policial continuará en la región para mantener el orden y la tranquilidad de la población”, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.

cehr