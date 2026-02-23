Caen dos integrantes de ‘Los Cromos’ en Oaxaca; ‘no habrá impunidad’, asegura Salomón Jara

R.V.J. y C.T.O., presuntos integrantes de "Los Cromos", fueron detenidos por quema de 14 vehículos en el Istmo.

Fueron detenidos dos objetivos prioritarios identificados como presuntos integrantes de una célula delictiva generadora de violencia en Oaxaca, tras hechos delictivos registrados el 22 de febrero en el Istmo de Tehuantepec derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El gobernador Salomón Jara Cruz informó que los detenidos, identificados con las iniciales R.V.J y C.T.O, eran operadores del grupo criminal “Los Cromos”, señalados como responsables de la quema de al menos 14 vehículos.

“En Oaxaca, no habrá impunidad. Seguiremos actuando con firmeza, prontitud y absoluto apego a la ley, alineados a la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum", aseguró el mandatario estatal.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca precisó que, de acuerdo con investigaciones de inteligencia criminal, C.T.O. es el principal operador financiero de “Los Cromos”, mientras R.V.J. es considerado un operador clave.

Ambas capturas ocurrieron en el marco del Operativo Istmo en Paz y los individuos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, señalados como autores materiales de los incendios provocados en distintos puntos de Oaxaca.

* Uno de ellos es considerado el principal operador financiero de "Los Cromos", el otro es identificado… pic.twitter.com/3y0iq3kX47 — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) February 23, 2026

