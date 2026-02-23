Pablo Lemus anuncia la reactivación de las clases y el comercio en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la reactivación total de las actividades escolares y económicas en el estado, luego de la activación del Código Rojo que permitió actuar con oportunidad y coordinación entre los tres niveles de gobierno para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y del sector productivo.

Tras encabezar la Mesa Estatal de Seguridad, el mandatario informó que las clases en todos los niveles educativos se reanudarán a partir del miércoles 25 de febrero, mientras que las actividades económicas retomarán su operación total desde este martes, en acuerdo con organismos empresariales.

Lemus destacó que las medidas preventivas implementadas —para proteger a la población, resguardar infraestructura estratégica y mantener la estabilidad económica— generaron las condiciones necesarias para avanzar hacia la normalidad en los ámbitos social, comercial y religioso.

Reactivación del transporte y servicios

Como parte de este proceso, el gobernador subrayó que será clave el restablecimiento total del transporte público, incluidas las plataformas digitales de transporte y entrega de alimentos, para que operen con normalidad a partir de mañana.

Asimismo, anunció que retomarán operaciones las tiendas de autoservicio y conveniencia, centrales de abasto, instituciones bancarias y rutas de transporte foráneo. Garantizó también el suministro de combustible en todo el estado, con estaciones de servicio funcionando con normalidad.

En el Área Metropolitana de Guadalajara se normalizarán los servicios municipales como aseo público, parques y jardines, alumbrado, mercados municipales, tianguis y espacios públicos.

Refuerzo federal y seguridad en carreteras

Para fortalecer las tareas de seguridad, el Gobierno federal envió a Jalisco 2 mil 500 elementos militares adicionales, quienes ya se encuentran desplegados en distintos puntos del estado.

El mandatario informó que no se registran nuevas incidencias y que continúan las labores para liberar por completo las carreteras, retirando vehículos siniestrados. Además, se reforzó la vigilancia en vías estatales para facilitar el regreso de personas que quedaron varadas en destinos turísticos durante el fin de semana.

En Puerto Vallarta se desplegó personal suficiente para garantizar el restablecimiento del transporte público, el abasto de alimentos y los servicios en la zona hotelera. El aeropuerto opera en condiciones normales para recibir vuelos y visitantes.

Posible levantamiento del Código Rojo

De mantenerse la estabilidad, este martes se planteará en la Mesa Estatal de Seguridad el levantamiento del Código Rojo.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado a la sociedad jalisciense —madres y padres de familia, empresarios, trabajadores, estudiantes y servidores públicos— a sumar esfuerzos para recuperar la normalidad en el estado.

“Es momento de recuperar nuestra ciudad y nuestro estado”, concluyó.

