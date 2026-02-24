¿De qué partido es Nora Alicia Biebrich? La filiación política de la alcaldesa de Bacanora, Sonora

La agresión armada ocurrida en una carretera de Sonora colocó en la conversación pública a un municipio poco habitual en la agenda nacional: Bacanora. El caso, que dejó sin vida al hijo de la presidenta municipal, también provocó que surgiera una pregunta recurrente entre usuarios y lectores:

¿A qué partido pertenece la alcaldesa Nora Alicia Biebrich Duarte?

Nora Alicia Biebrich Duarte encabeza el Ayuntamiento de Bacanora para el periodo 2024-2027, cargo que asumió en septiembre de 2024 tras ganar la elección local.

De acuerdo con los registros electorales y perfiles públicos de la funcionaria, la edil llegó al poder municipal como candidata de la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Sin embargo, su militancia política directa corresponde al Partido del Trabajo, instituto que la postuló dentro de la alianza.

Presidenta municipal de Bacanora sobrevive a ataque armado en carretera ı Foto: Especial

En términos políticos, esto significa que la alcaldesa forma parte del bloque gobernante identificado a nivel nacional con la llamada Cuarta Transformación, una alianza electoral recurrente entre esos tres partidos en comicios locales y federales.

Biebrich Duarte gobierna un municipio pequeño de la sierra sonorense, donde la administración municipal se centra principalmente en servicios básicos, desarrollo rural y gestión de recursos estatales.

Su nombre cobró notoriedad nacional luego de que fuera atacada a balazos mientras viajaba por la carretera Hermosillo-Mazatán; autoridades estatales indicaron que la agresión se habría originado por un altercado vial y no por un atentado directo contra su cargo.

El episodio generó reacciones políticas y posicionamientos partidistas, incluido el del propio Partido del Trabajo en Sonora, que expresó respaldo público a la presidenta municipal tras los hechos violentos.

Así, aunque fue electa mediante una coalición, la respuesta concreta es que la presidenta municipal de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte, pertenece políticamente al Partido del Trabajo (PT), aliado electoral de Morena y del PVEM en la elección que la llevó a la alcaldía.

MSL