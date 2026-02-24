Ismael Burgueño destaca coordinación histórica entre los tres órdenes de gobierno ante operativos federales

Tras los operativos de seguridad registrados en distintos puntos del país y que también impactaron a Baja California, el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, subrayó la coordinación permanente con autoridades estatales y federales como factor determinante para garantizar el orden y la tranquilidad de la población.

En concordancia con los principios de coordinación institucional impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ismael Burgueño Ruiz afirmó que la actuación conjunta permitió contener los incidentes sin pérdidas humanas.

En Tijuana se registraron diversos hechos dirigidos a alterar la paz social, entre ellos la afectación de vehículos y comercios; sin embargo, Burgueño destacó que la respuesta fue inmediata y articulada desde las primeras horas, en estrecha colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

TE RECOMENDAMOS: Refuerzan seguridad Carreteras de Guerrero operan con normalidad y bajo vigilancia permanente

“Nunca había habido una coordinación como esta”, expresó Ismael Burgueño Ruiz, al señalar que el último reporte de incidente fue un hecho aislado, registrado al mediodía del lunes. No obstante, la ciudad se mantuvo tranquila en el resto del territorio.

El Gobierno Municipal informó la detención de 12 personas presuntamente involucradas en los hechos, mientras que a nivel estatal se reportaron 25 detenidos derivado de los operativos coordinados.

Ismael Burgueño Ruiz reconoció la actuación profesional de la Policía Municipal, encabezada por el secretario de seguridad, José Avilés Amezcua y del Cuerpo de Bomberos, cuya intervención preventiva evitó daños mayores en establecimientos comerciales. Asimismo, reiteró que no se registraron personas lesionadas y que la movilidad en la ciudad se mantuvo con normalidad desde la tarde del domingo.

Ismael Burgueño Ruiz enfatizó que su administración no bajará la guardia y continuará trabajando bajo un esquema de coordinación total con los tres órdenes de gobierno, en apego a la política nacional de seguridad que privilegia la estrecha la colaboración.

En ese sentido, Ismael Burgueño Ruiz hizo un llamado a la ciudadanía a informarse exclusivamente por canales oficiales y reafirmó que, cuando se trata de proteger a la población, la coordinación institucional y el liderazgo responsable son la base para preservar la estabilidad y la paz social.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR