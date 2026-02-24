Se fugan 23 de penal en Vallarta

EL SECRETARIO de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, reconoció que 23 internos escaparon el domingo del Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, luego de los bloqueos y la jornada violenta que se vivió después de que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El domingo pasado se reportaron varios incidentes en el estado de Jalisco, luego del operativo federal en el que fue abatido El Mencho, y Puerto Vallarta fue una de las localidades más afectadas por la actividad de criminales.

El funcionario reveló que un grupo armado chocó un vehículo contra el portón del penal y abrió fuego; posteriormente, los custodios repelieron la agresión y en el intercambio de disparos uno de los elementos de la Policía Penitenciaria murió.

“Son 23 las personas privadas de la libertad que están evadidos y ya se están haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura. Este hecho ocurrió lamentablemente cuando llegaron grupos criminales e hicieron algunos disparos a las instalaciones, chocaron un vehículo, derribaron un portón y es cuando logran ingresar”, explicó.