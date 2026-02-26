Azucena Cisneros fortalece la estrategia de seguridad con Sendero Seguro en Santa Clara.

El gobierno de Ecatepec inauguró un Sendero Seguro en las calles Mezquite y Guerrero, en Santa Clara Coatitla, el cual inicia en vía Morelos, a la altura de la estación 1 Santa Clara de la Línea 1 del Mexicable, zona transitada diariamente por miles de personas.

A nombre de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, el secretario del Ayuntamiento, Faustino de la Cruz Pérez, cortó el listón inaugural del nuevo Sendero Seguro, de 370 metros lineales en las citadas calles de dicha comunidad, las cuales anteriormente estaban oscuras y generaban temor en la población.

El Sendero Seguro inicia en vía Morelos y calle Mezquite, donde se ubica la terminal Santa Clara del Mexicable, lo que brinda mayor seguridad a miles de personas, sobre todo mujeres y niñas que utilizan diariamente este medio masivo de transporte, que comunica a la parte alta de San Andrés de la Cañada.

TE RECOMENDAMOS: En los 125 municipios Edomex implementa Estrategia CERA para eliminar maltrato y abandono animal

“Antes daba miedo la calle Mezquite”, relató Gonzalo Austria Cortés, habitante del lugar, quien agregó que colocaron lámparas, retiraron basura, balizaron la vialidad y arreglaron los baches; “está haciendo las cosas bien (Azucena Cisneros) y así debe de seguir”, dijo.

Añadió que el cambio se ve en Ecatepec con la pavimentación de vialidades, el mejoramiento del alumbrado público y mayor suministro de agua potable por la red, entre otras acciones.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, informó que el Sendero Seguro mide 370 metros lineales y comprende las dos calles citadas, donde instalaron 30 nuevas luminarias y reconectaron otras 17, además de limpiar, podar árboles, balizamiento, encalado de bardas y el retiro de 3.4 toneladas de basura.

De la Cruz Pérez dijo que regresan los espacios públicos a la comunidad y “entre todos vamos a recuperar Ecatepec”, lo que fue atestiguado por habitantes del lugar, como Ana Bertha Chores Martínez, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci), y el delegado Miguel Ángel Hevia del Puerto López, ambos de Santa Clara, y Claudia Fragoso, de la UTC 48, al igual que Araceli Cano Carrillo, directora de Gobierno municipal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR