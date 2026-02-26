Mujeres con Bienestar Edomex registro 2026: ¿Es obligatorio el manifiesto de permanencia?

Mujeres con Bienestar es un Programa de Desarrollo social del Estado de México que busca elevar el ingreso de las mujeres de 18 a 59 años de edad que se encuentran en condición de pobreza.

El programa Mujeres con Bienestar beneficia a las mujeres que residen en los 125 municipios del Edomex con un depósito bimestral de 2 mil 500 pesos, además de atención médica y otros beneficios.

Este programa brinda atención prioritariamente a las jefas de familia, mujeres que residan en localidades con alta y muy alta migración, mujeres con discapacidad permanente o que cuiden a personas con discapacidad.

Requisitos para el registro de Mujeres con Bienestar Edomex

Las mujeres solicitantes que quieran formar parte del programa Mujeres con Bienestar necesitan cumplir con los criterios de selección, además de presentar los siguientes documentos en original y copia:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente: Puede ser lacredencial para votar; y en caso de no contar con este documento, puede presentar constancia domiciliaria expedida por la autoridad local correspondiente con vigencia no mayor a 30 días previos a la fecha de la entrega de la documentación.

Clave Única de Registro de Población (CURP); con vigencia no mayor a 30 días previos a la fecha de entrega de la documentación;

Comprobante de domicilio: Puede ser de luz, telefonía fija, agua, predial, cable, internet o gas, con vigencia no mayor a 6 meses previos a la fecha de entrega de la documentación.

Formato Único de Bienestar debidamente llenado: Este se enviará al correo electrónico que brindes en el pre registro, y debe estar emitido por la instancia ejecutora. Debe contener nombre y firma de la beneficiaria.

En caso de haber sido beneficiaria en 2025, se requiere presentar el manifiesto o mecanismo de permanencia en el Programa, con la finalidad de ratificar la intención de continuar recibiendo el apoto económico de Mujeres con Bienestar.

Durante 2026 el primer pago de Mujeres con Bienestar no se ha visto reflejado debido a la aprobación del recurso destinado a este programa en la Cámara del Congreso, y se tiene previsto que estos comiencen a depositarse a partir de marzo.

Las mujeres beneficiarias ahora cuentan con Telefonía Bienestar, la cual les brinda no sólo servicio de telefonía, sino también internet de manera gratuita, y esta herramienta debe activarse por medio de su página oficial.

