Pablo Lemus impulsa campaña global y apoyos para reactivar Puerto Vallarta

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, al encabezar una reunión de la Mesa de Construcción de Paz, ayer.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro realizó un recorrido por el Malecón de Puerto Vallarta, acompañado del presidente municipal y representantes de sectores empresariales, donde reiteró su respaldo a comerciantes y prestadores de servicios afectados por recientes actos vandálicos.

En un video difundido en redes sociales, el mandatario estatal informó que durante la caminata estuvo acompañado por el alcalde, así como por líderes de comerciantes del Centro Histórico y del sector hotelero, con quienes dialogó sobre las acciones para la recuperación económica del destino turístico.

“Vamos a echar un recorrido aquí por el Malecón, a caminar y a saludar a la gente, a echarle muchas ganas para la recuperación de Puerto Vallarta”, expresó Lemus.

TE RECOMENDAMOS: Presentan casos de éxito Infonavit reconoce a Américo Villarreal por liderazgo en construcción de viviendas en Tamaulipas

El gobernador aseguró que su administración apoyará con financiamiento a empresarios cuyos negocios resultaron afectados. Detalló que los apoyos estarán dirigidos a restauranteros, tiendas de ropa, pequeños comercios y taxistas, además de empresas que han invertido en el transporte público.

“Les vamos a apoyar con recursos a fondo perdido, con financiamiento a restauranteros, a tiendas de ropa, a pequeños comercios, a taxis, para que recuperen sus unidades de transporte”, señaló.

Asimismo, anunció el lanzamiento de una campaña de promoción turística a nivel internacional para reforzar la imagen del puerto y atraer visitantes. “Vamos a hacer una gran campaña de promoción de Puerto Vallarta en todo el mundo para que la gente vuelva a visitarnos”, afirmó.

Durante el recorrido, el mandatario destacó la presencia de turistas caminando por el Malecón y sostuvo que el trabajo coordinado entre el gobierno estatal, el municipal, empresarios, trabajadores y sociedad civil permitirá avanzar en la reactivación.

“Recorrimos el Malecón de Puerto Vallarta para estar cerca de las y los vallartenses y decirles que cuentan con todo mi apoyo. A las y los comerciantes, y a las personas afectadas las vamos a apoyar, no están solas. Juntas y juntos saldremos adelante”, destacó.

Con este mensaje, el gobernador reiteró su compromiso de respaldar a los sectores productivos del principal destino turístico de Jalisco y fortalecer su recuperación tras los daños registrados en días recientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL