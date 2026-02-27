Ecatepec suma 4 kilómetros de Senderos Seguros.

En poco más de 15 días, el gobierno de Ecatepec sumó cuatro kilómetros de Senderos Seguros, los cuales mejoran la movilidad y brindan mayor seguridad a la población, sobre todo a mujeres y niñas.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss puso en marcha, el pasado 6 de febrero, un Sendero Seguro de 1.2 kilómetros lineales en avenida Ignacio López Rayón, fraccionamiento Las Américas, que durante 17 años estuvo en total oscuridad y generaba temor entre la población. El camellón de la vialidad quedó totalmente iluminado, por lo que el espacio fue recuperado para la comunidad, toda vez que alberga juegos infantiles, que los menores no utilizaban de noche debido a la oscuridad en la que estaba.

El pasado 20 de febrero, la munícipe entregó la repavimentación de avenida Tecnológico y su continuación Maravillas, donde se creó un Sendero Seguro de 2.5 kilómetros lineales con inversión de 40 millones de pesos, obra realizada en coordinación con los gobiernos federal y estatal.

TE RECOMENDAMOS: No te lo puede perder El Foro del Lago revela a sus grandes estrellas de la Feria Nacional de San Marcos 2026

Dicho Sendero Seguro se localiza frente al Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) y conecta las avenidas Central y R1, además de que cruza las comunidades Valle de Aragón, Jardines del Tepeyac, Valle de Anáhuac, Zapata y Valle de Guadalupe, entre otras. El pavimento destaca por un mural con la leyenda “Ecatepec Amor y Paz”.

El Sendero Seguro más reciente fue puesto en marcha el pasado 25 de febrero, en las calles Mezquite y Guerrero, en Santa Clara Coatitla, de 370 metros lineales, que inicia justo en la estación 1 SantaClara de la Línea 1 del Mexicable, zona que anteriormente estaba en penumbras y representaba riesgos para los colonos.

El gobierno de Ecatepec continuará con la creación de otros Senderos Seguros en diferentes puntos de la localidad, para transformar el entorno urbano y que las mujeres caminen sin miedo en las noches.

Mientras que el gobierno federal puso en marcha el programa “Camina Libre, Camina Segura”, que proyecta construir 30 kilómetros de Senderos Seguros en Ecatepec.

De este modo, autoridades municipales y federales trabajan de manera coordinada en beneficio de las y los ecatepenses.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR