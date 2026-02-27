Masacres aumentan 150% en Veracruz en gestión de Nahle

Las masacres en el estado de Veracruz observaron un incremento de 150 por ciento durante 2025, primer año de gobierno de la morenista Rocío Nahle, en relación con el año previo.

El informe “Galeria del horror, atrocidades y eventos de alto impacto”, que divulga información contenida en la base de datos de la organización Causa en Común, establece que en 2024 se reportaron seis casos de multihomicidios, mientras que un año después este fenómeno se recrudeció con 15 episodios, lo que representa un incremento de 150 por ciento de un año a otro.

La propia organización define que una masacre es el asesinato de tres personas o más cometido en un solo episodio. En uno de los casos más recientes ocurrido en el municipio de Sayula de Alemán, al sur de la entidad, fueron halladas cuatro personas decapitadas, entre ellas el hijo de un exregidor.

Los cuatro decapitados fueron encontrados en el rancho Montecristo, ubicado a un costado de la carretera federal 185 Transístmica, en el tramo que comunica a las comunidades de Aguilera y Campo Nuevo, pertenecientes al municipio de Sayula de Alemán.

El Dato: DURANTE 2025 se cometieron en el país, al menos, 4 mil 783 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades, señala Causa en Común.

OTRAS ATROCIDADES. El comportamiento delictivo en ascenso, asociado la violencia extrema en Veracruz, no sólo se dio con la comisión de homicidios múltiples como el citado anteriormente. Los casos de tortura, asesinatos de niños, niñas y adolescentes, jornadas violentas, hallazgo de fosas clandestinas y asesinatos de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad, también tuvieron un incremento.

Los casos de tortura tuvieron un repunte de 14 por ciento, toda vez que los casos pasaron de siete en el 2024 a ocho en el 2025.

Uno de los casos de tortura que más conmocionaron a la ciudadanía de Veracruz fue el de la maestra y taxista Irma Hernández, quien fue reportada desaparecida el pasado 18 de julio, luego de que un comando la privara de su libertad en el municipio de Álamo Temapache.

Tras su captura, circuló en redes sociales un video en el que aparece de rodillas y rodeada de secuestradores, en una escena que fue obligada a grabar para transmitir a sus compañeros un mensaje pidiéndoles el pago de las cuotas que exige el crimen organizado.

Días después de que fue privada de la libertad, fue localizada sin vida en un predio de la comunidad de Álamo Temapache, con signos de tortura.

La Fiscalía de Veracruz informó que la muerte de la maestra fue por la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio, realizado por sus captores.

33 Por ciento subieron en 2025 en Veracruz los asesinatos de menores

MENORES NO SE SALVAN. De acuerdo con el informe de la organización no gubernamental Causa en Común, los casos de asesinatos de niños, niñas y adolescentes también tuvieron un alza de 33 por ciento, ya que los casos pasaron de tres a cuatro en un año.

Además, las jornadas violentas reportaron un aumento de 600 por ciento, pues los casos pasaron de no reportar ninguno en 2024, a registrar seis en 2025.

Uno de los episodios de jornada violenta se dio el pasado 20 de septiembre, cuando se reportó el asesinato de un agente de tránsito en Espinal, una persona asesinada en Tihuatlán, un ataque armado contra una base policiaca en San Juan Evangelista y el hallazgo de una camioneta calcinada con restos humanos en la región montañosa central.

También, el hallazgo de fosas clandestinas pasó de reportar dos casos en 2024 a tres en 2025, lo que en términos estadísticos representa un incremento de 50 por ciento de un año a otro.

Mientras tanto, los asesinatos de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad tuvieron un incremento de 175 por ciento, pues en 2024 se registraron cuatro expedientes, mientras que al año siguiente la cifra subió a 11.

DESPLIEGUE de 300 elementos de fuerzas armadas en Acultzingo, luego del multihomicidio conocido el 23 de febrero de 2024 de integrantes de una misma familia.

Recientemente, Emigdio Galán Gutiérrez, comandante de la policía municipal de Juchique de Ferrer, localidad situada en la zona norte del estado de Veracruz, fue asesinado cuando se encontraba en su domicilio.

La noche del sábado 17 de enero pasado, sujetos armados arribaron al rancho ubicado en la comunidad de Xihuitlan, abrieron fuego y le arrebataron la vida a quien era el responsable de la seguridad en el municipio.

Emigdio Galán tenía aproximadamente 15 días de haber tomado posesión del cargo al frente de la policía municipal de Juchique de Ferrer.

Asimismo, el 9 de septiembre de 2025, en el municipio de Yanga, el excomandante de la policía municipal Jose Luis García Domínguez recibió varios disparos que terminaron con su vida.

Al excomandante lo asesinaron de manera sorpresiva cuando intentaba cerrar el gimnasio de su propiedad, ubicado en la Avenida 5, entre las calles 2 y 4, en la cabecera municipal de Yanga.

GALERÍA DEL HORROR. La organización Causa en Común reveló que, en promedio, se registraron durante el 2025 al menos 13 actos considerados como atrocidades y 18 víctimas cada día. Ese año se documentaron al menos mil 255 casos de asesinatos con tortura; 608 de mujeres asesinadas con crueldad; 456 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, y al menos 386 multihomicidios, caracterizados como masacres por la organización.

Durante 2025 destaca un promedio de una masacre al día, así como un caso de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, y tres casos de asesinatos con tortura.

En el año se acumularon, al menos, 301 registros de hallazgos de fosas clandestinas, con un estimado de más de 400 puntos de inhumación clandestina; en promedio, 25 casos al mes.

