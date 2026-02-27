Programas del Bienestar son emblema de los gobiernos de la 4T, asegura Rubén Rocha.

Firme en su compromiso de que los programas sociales lleguen directamente a todos los beneficiados y a todos los rincones del país, durante su gira de trabajo por Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada del gobernador Rubén Rocha Moya, entregó tarjetas de los programas de Adulto Mayor y Mujeres Bienestar, a beneficiarios del municipio de San Ignacio, además de presentar importantes obras de infraestructura que se desarrollan en Sinaloa.

El gobernador Rubén Rocha Moya, agradeciendo la visita a Sinaloa y a San Ignacio a la presidenta, destacó que, gracias a los gobiernos de la Cuarta Transformación, los programas sociales, ya son universales y son el punto de partida del estado del Bienestar.

“Aquí están acompañándonos todas y todos los beneficiarios de los programas sociales, los programas que han nacido dentro de los gobiernos de la Cuarta Transformación”, señaló el mandatario estatal.

Ante las porras y muestras de alegría de cientos de vecinos de San Ignacio y comunidades de alrededor, así como de los municipios de Mazatlán y Elota, durante su mensaje, la presidenta Sheinbaum, destacó que, este 2026 los diferentes programas del bienestar cuentan con un presupuesto de un billón de pesos, lo que garantiza el apoyo a todas y todos los beneficiarios, ya sean adultos, mayores, estudiantes, jóvenes, entre otros. Recalcando que, más de 14 millones de adultos mayores en el país son beneficiados con este programa, que representa un gran beneficio para ellos y sus familias.

“Vamos a seguir apoyando a todos los programas del bienestar. Me comprometí a que íbamos a continuar los programas de bienestar y continúan y aumentamos los programas del bienestar”, precisó la presidenta de México, desde el Pueblo Mágico, y agregó “Para nosotros la pensión adultos mayores es un asunto de justicia, es decirles a ustedes: los queremos, los reconocemos, son quienes han sostenido a sus familias, a sus pueblos y a la patria. Por eso, la pensión de adulto mayor es lo mejor de los programas de bienestar”, puntualizo.

Asimismo, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que, mejorando la conectividad de la región, facilitando la movilidad del trasporte de carga y pasajeros, reduciendo significativamente los tiempos de traslados, la Carretera San Ignacio- Tayoltita, de 96 kilómetros, conecta Sinaloa y Durango a través de 14 puentes, 3 viaductos y un túnel, acortando el tiempo de recorrido de 10 horas a menos de 2 horas. Con una inversión de 3 mil 500 MDP.

Destacó además que, en Sinaloa estas obras de infraestructura del bienestar, representan una inversión de más de 3 mil 600 millones, generan más de 10 mil empleos.

Finalizando la gira por el Pueblo Mágico, la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Rubén Rocha Moya, recorrieron la unidad del IMSS Bienestar de la cabecera municipal, donde saludaron al personal, escuchando sus inquietudes y agradeciendo su trabajo en beneficio de las y los ciudadanos.

Acompañaron a la presidenta Sheinbaum y al gobernador Rocha, Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar; Citlalli Hernández, secretaria de Las Mujeres; Carlos Torres, coordinador de Programas para el Bienestar; Luis Fernando Loaiza Bañuelos, alcalde de San Ignacio; Elsa Margarita Mancilla y Ana Luisa Zuñiga, beneficiarias del programa Mujeres Bienestar; Mari Elvia López y José Roberto Bañuelos, beneficiarios del programa Pensión Adulto Mayor, así como, el Senador Enrique Inzunza; funcionarios estatales y municipales, diputados locales y federales y beneficiados de los programas sociales.

