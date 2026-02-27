Recibe Delfina Gómez en el AIFA el Trofeo Original de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, recibió el Trofeo Original de la Copa Mundial 2026 de la FIFA en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), marcando el inicio de su recorrido por territorio nacional rumbo a la máxima justa deportiva.

La llegada del galardón al Estado de México posiciona a la entidad como punto estratégico en la antesala del Mundial 2026, al convertirse en el primer punto de recepción en el país de uno de los símbolos deportivos más reconocidos a nivel global.

Durante la ceremonia, el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, reconoció el liderazgo de la Mandataria mexiquense y destacó la relevancia del AIFA como sede de este arribo internacional.

“La Copa no podría haber llegado a un mejor lugar que a este Aeropuerto Felipe Ángeles”, expresó el Canciller, al agradecer el respaldo institucional del Gobierno del Estado de México.

🏆 El trofeo de la Copa Mundial de Futbol 2026 llegó a México y su primera parada fue en suelo mexiquense, en el @aifaaero, donde la recibimos con mucha emoción.#ElPoderDeServir pic.twitter.com/oBbK4M8RXl — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) February 27, 2026

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles reafirma así su papel como infraestructura estratégica del país, capaz de albergar eventos internacionales y fungir como punto de conexión logística en acontecimientos de gran escala.

Tras este acto en tierra mexiquense, el Trofeo Original tendrá su gira por ciudades como Guadalajara, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida y Ciudad de México, previo al partido inaugural del Mundial de Futbol.

Asistieron a este recibimiento Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México; Susan Pereverzoff, Ministra Consejera de Asuntos Políticos en la Embajada de Canadá en México; Altagracia Gómez Sierra, Coordinadora del Consejo Asesor Empresarial; Gabriela Cuevas, Representante de México para el Mundial 2026; Louis Balat, presidente de Coca-Cola México; Jurgen Mainka, director ejecutivo de la FIFA en México; Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF); y exfutbolistas como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y Óscar ‘Conejo’Pérez.

JVR