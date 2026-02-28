Atentan contra Nahúm Álvarez Pellico, exalcalde de Ixtaczoquitlán, en Fortín de las Flores

El expresidente municipal de Ixtaczoquitlán, Nahúm Álvarez Pellico, fue víctima de un ataque armado registrado este 28 de febrero en el municipio de Fortín de las Flores, en Veracruz.

La agresión ocurrió en la colonia San José, después de una reunión del partido Morena, realizada en el salón de eventos El Moro. Al término de evento, sujetos armados dispararon contra el exalcalde mientras circulaba a bordo de su camioneta, una Chevrolet Cheyenne negra de doble cabina, sobre la calle 8.

Fotografías difundidas en redes sociales muestran que vehículo recibió múltiples impactos de bala; sin embargo, Nahúm Álvarez Pellico informó que resultó ileso.

“Me encuentro bien y fuera de peligro”, indicó el político en una publicación en su cuenta de Facebook, en la que condenó el atentado y adelantó que presentaría una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Veracruz.

“ Confío plenamente en las instituciones y reitero mi compromiso con la legalidad, la paz y el respeto al Estado de Derecho”, añadió.

Horas después, la fiscalía estatal informó que inició una carpeta de investigación, e informó que autoridades ministeriales realizan las diligencias necesarias para esclarecer el atentado y ubicar a los responsables .

“La Fiscalía General del Estado señala que no habrá impunidad en este tipo de acciones que afectan a la sociedad veracruzana”, añadió en un breve comunicado.

FGE investiga hechos ocurridos en Fortín de las Flores https://t.co/mLlBLO5L3V pic.twitter.com/JzVhvOElZy — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) March 1, 2026

Senador exige investigar atentado contra exalcalde de Ixtaczoquitlán

Por separado, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, señaló que “algunos” de los acompañantes de Nahúm Álvarez Pellico resultaron con “afectaciones menores en la salud” debido a que “actuaron con atención en un momento de alto riesgo”.

El morenista exigió a las autoridades investigar la agresión “hasta el fondo”, y advirtió que, de ser necesario, intervendría a nivel federal para que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) “y no quede en la impunidad”.

“ No podemos normalizar este tipo de hechos ni permitir que quienes buscan sembrar miedo sigan lastimando a la gente”, apuntó.

Explicó que tras enterarse del atentado, al término de una gira de trabajo en el municipio de Santiago Tuxtla, estableció comunicación con autoridades federales y estatales, a las que solicitó fortalecer el resguardo en Fortín de las Flores ante lo que, aseguró, provocó tensión en la comunidad.

Recordó que hace poco, junto al exedil y a la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, estuvo en la zona “difundiendo ideas y dialogando con la ciudadanía.”

“Construir la paz es tarea de todas y todos, pero garantizarla es una obligación del Estado. Ánimo. No nos van a intimidar. Seguiremos caminando y difundiendo ideas con firmeza.”, recalcó.

cehr