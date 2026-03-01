Detienen a Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey

Karina Marlén Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, fue detenida este 1 de marzo por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, la funcionaria fue detenida alrededor de las 15:45 horas de este domingo en la colonia Nuevo Mezquital, en el municipio de San Nicolás de los Garza.
Karina Barrón fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Escobedo, aunque se desconoce el motivo de la detención.
Por separado, el senador Waldo Fernández González, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que la detención de la funcionaria municipal estaría relacionada con una denuncia por “montaje” y “fabricación de hechos” que presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
A través de un mensaje en video, el legislador regio señaló que hay otras personas detenidas, y adelantó que este lunes 2 de marzo se llevará a cabo la audiencia de imputación que, por conducto de su abogado, solicitó a la autoridad judicial sea pública.
“Mañana, esperando la audiencia de imputación, y una vez que termine, le diré al pueblo de Nuevo León y a todas las personas interesadas cuáles son las causas y las pruebas que están ahí en esta investigación”, aseveró.
