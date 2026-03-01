Detienen a Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey

Karina Marlén Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, fue detenida este 1 de marzo por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, la funcionaria fue detenida alrededor de las 15:45 horas de este domingo en la colonia Nuevo Mezquital, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Karina Barrón fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Escobedo, aunque se desconoce el motivo de la detención .

Por separado, el senador Waldo Fernández González, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que la detención de la funcionaria municipal estaría relacionada con una denuncia por “montaje” y “fabricación de hechos” que presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

A través de un mensaje en video, el legislador regio señaló que hay otras personas detenidas, y adelantó que este lunes 2 de marzo se llevará a cabo la audiencia de imputación que, por conducto de su abogado, solicitó a la autoridad judicial sea pública.

“Mañana, esperando la audiencia de imputación, y una vez que termine, le diré al pueblo de Nuevo León y a todas las personas interesadas cuáles son las causas y las pruebas que están ahí en esta investigación”, aseveró.

Hoy circula en medios la detención de Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Social de Monterrey. Está vinculada a la denuncia que presenté por un montaje ante la Fiscalía de NL. Mañana, tras la audiencia de imputación, informaré causas y pruebas. He solicitado que sea pública. pic.twitter.com/q5PDHzo0Ex — Waldo Fernández (@FdzWaldo) March 2, 2026

cehr