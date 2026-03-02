Azucena Cisneros presenta ambulancias veterinarias y vehículo canino para rescate y atención de animales.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, tiene un gran compromiso con los seres sintientes, por lo que presentó dos ambulancias veterinarias y un vehículo canino que servirán para el rescate y atención de perritos y gatitos en el municipio.

En el Centro de Control y Bienestar Animal de Ecatepec, Cisneros Coss supervisó las unidades médicas, que cuentan con quirófano, jaulas de cirugía, sistema de oxígeno y refrigerador médico.

Mientras que el vehículo canino tiene capacidad para 12 jaulas y servirá para el rescate y traslado seguro de los animales.

Cisneros Coss señaló: “miren (…), son ambulancias caninas que ya llegaron y que nos van a ayudar para que podamos agilizar y (…) eso nos va a permitir hacer una dinámica de Jornadas de Esterilización”.

Aseguró que próximamente anunciará “un proyecto maravilloso” y destacó que existe un equipo de universitarios que fueron capacitados para cuidar y prevenir el maltrato hacia los seres sintientes.

El Centro de Control y Bienestar Animal de Ecatepec ofrece los servicios de consulta veterinaria, vacunación antirrábica, desparasitación, tratamiento médico, esterilización canina y felina, resguardo de mascotas y campañas de adopción, entre otros.

