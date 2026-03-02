Desploma tarima en foto de graduación, ahora, en Universidad Veracruzana; hay 18 heridos | VIDEO

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) sufrieron una aparatosa caída cuando se desplomó el templete sobre el que se tomaban su fotografía de graduación, hechos por los cuales hay 18 lesionados.

A través de redes sociales, circuló un video en donde se aprecia un intenso movimiento en la Facultad de Derecho de la citada universidad. Al acercarse la cámara, se aprecia cómo hay varios estudiantes atrapados entre las gradas, después de lo que, según reportes, fue el colapso de la estructura.

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UV cayeron cuando se tomaban la foto de graduación



XALAPA, VER.- La mañana de este lunes, estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV),

Encima de la misma había unos 200 estudiantes, según estimaciones de medios locales.

En otras grabaciones se mira cómo algunos estudiantes son trasladados a ambulancias, mientras otros corren, se mueven por el lugar o hacen llamadas telefónicas.

De acuerdo con los primeros reportes, por estos hechos resultaron heridos 16 estudiantes. Sin embargo, el rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez, dijo en entrevista con medios que fueron 18 los que fueron hospitalizados, si bien ninguno resultó lesionado de gravedad.

Aguilar Sánchez lamentó los hechos y aseguró que la institución brindará el acompañamiento necesario.

Primero, es lamentable que haya sucedido; segundo, lo importante ahorita son nuestros estudiantes. Vamos a dar seguimiento a ellos, eso es lo prioritario ahorita Martín Aguilar Sánchez, rector de la UV, en declaraciones recogidas por el diario Quadratin



Posteriormente, la UV publicó un comunicado en el que confirmó la cifra de heridos, 18, y aseguró que a todos se les está brindando la atención oportuna.

De manera prioritaria se activaron los protocolos de emergencia y seguridad. Paramédicos y servicios de protección civil brindaron atención oportuna a la comunidad afectada, coordinando su traslado a las instituciones de salud pertinentes para su valoración Universidad Veracruzana, en un comunicado



La institución se encuentra en contacto directo con el alumnado para brindar el acompañamiento necesario y asegurar que reciben la atención médica requerida Universidad Veracruzana, en un comunicado



La UV informa que, tras el incidente ocurrido el 2 de marzo en la Facultad de Derecho, región Xalapa, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia. Las y los estudiantes reciben atención médica y se reportan estables.

El accidente ocurre días después de que uno similar se registrara en la Universidad Iberoamericana (IBERO), en el poniente de la Ciudad de México, lo que dejó 23 estudiantes lesionados, tres de los cuales, al último reporte, siguen hospitalizados.

