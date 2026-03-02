Maru: “Chihuahua no se entrega, defenderemos el estado con carácter”

La gobernadora Maru Campos advirtió en la presentación de su Cuarto Informe de Resultados, que “Chihuahua no se entrega. No se entrega la dignidad de nuestra gente, la libertad que tanto ha costado construir ni el futuro de nuestras familias”.

Agregó: “Defenderemos el estado con ley, con carácter y con dignidad… en Chihuahua gobernamos para unir y para construir; lo que siempre nos ha sacado adelante es la esperanza, la visión y nuestro amor por esta tierra”.

Señaló que Chihuahua es de los chihuahuenses, y que se aguanten, porque a su Gobierno todavía le falta lo mejor. “Hoy Chihuahua tiene Gobierno, y tiene gobernadora para enfrentar lo que venga”.

Al referirse a las acciones realizadas por su administración, dijo que en sus cuatro años se puso orden a las finanzas para darle sentido al futuro de Chihuahua y hoy el estado se ha consolidado como una entidad confiable en el manejo de las inversiones.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, ayer en su informe. ı Foto: Especial

El Dato: El programa MediChihuahua ofrece consultas, medicamentos y estudios clínicos a aquellos chihuahuenses que no tienen seguridad social.

La mandataria añadió que, en materia de seguridad, recibió una policía sin equipo y sin prestaciones, pero hoy la realidad es distinta, pues se han invertido más de 3 mil 600 millones de pesos en equipamiento y dignificación policial tanto estatal como municipal.

“Hoy todas las policías del estado, aunque parezca algo muy básico, cuentan con las mejores prestaciones laborales del país. Este ordenamiento institucional nos ha permitido ser asertivos en el cuidado de nuestras mujeres”, dijo.

Además, la mandataria estatal resaltó la reducción de 18 por ciento en los homicidios dolosos, así como el aumento en el mismo porcentaje de la confianza en las instituciones de seguridad desde el inicio de su gestión.

Añadió que tan sólo en el cuarto año de gobierno se brindó atención a una multiplicidad de mujeres y se llevó a la justicia a 600 violentadores.

“Hay mucho por hacer, pero estamos avanzando; así lo confirma el último reporte del Inegi, que indica que la confianza en las instituciones de seguridad en el estado de Chihuahua ha aumentado un 18 por ciento; este dato significa que hoy más ciudadanos ven orden donde antes había incertidumbre”, dijo la gobernadora.

En materia de salud, la mandataria dijo que medio millón de personas ya cuentan con atención médica respaldada por el estado, a través del programa MediChihuahua.

Explicó que MediChihuahua es un servicio humanista que ofrece consultas, medicamentos y estudios médicos completamente gratuitos a personas que no cuentan con una derechohabiencia.

Subrayó que ya hay más de 536 mil chihuahuenses afiliados a este esquema de servicio, mediante el cual se ha otorgado atención incluso a personas que lo necesitaban y no estaban aún afiliadas, con un total superior a 866 mil beneficiados.

“Mientras otros fallaron en lo esencial, nosotros decidimos hacernos cargo, porque la salud protege la vida y amar la vida implica proteger la salud”, recalcó la mandataria de Chihuahua.

En la misma línea de su política humanista, refirió lo alcanzado a través de NutriChihuahua, con desayunos escolares que permiten que más de 180 mil infantes inicien su jornada con alimento, y las más de 6 mil toneladas de maíz, arroz y frijol distribuidas para arriba de 25 mil familias, principalmente de la Sierra Tarahumara.

A eso se añade el apoyo alimentario otorgado a las más de 19 mil personas mayores y con discapacidad, y la comida caliente disponible diariamente en los comedores comunitarios, espacios que respaldan a quienes más lo requieren y que este año pasaron de 23 a 40.

MÁS INFRAESTRUCTURA. Durante el evento, la mandataria anunció que este año se desplegará la mayor inversión anual en infraestructura para la entidad, con alrededor de 5 mil millones de pesos (mdp), de los cuales, subrayó, cerca de mil millones se ejecutarán en coordinación con los ayuntamientos para llegar a donde se necesita.

Destacó que se emprenderán obras viales neurálgicas en la capital y en Ciudad Juárez, con la construcción de múltiples pasos a desnivel, tanto superiores como inferiores; la adecuación de retornos y la rehabilitación de vías clave, con la finalidad de agilizar y desahogar el tráfico en puntos prioritarios para la ciudadanía.

También se realizarán labores integrales de rehabilitación en espacios públicos representativos y la remodelación de áreas hospitalarias en distintas regiones del territorio estatal, con acciones que llegarán a municipios como Delicias, Parral, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, entre otros.

Maru Campos detalló que en la ciudad de Chihuahua se construirá un paso superior en Fuerza Aérea Mexicana y Palestina; un paso a desnivel en bulevar Juan Pablo II y Quinta Real, y un paso inferior para mejorar el tránsito en la salida a Cuauhtémoc, a la altura de la calle 120.

Además, se adecuarán los retornos de la prolongación Teófilo Borunda para atender la necesidad en la zona Reliz, y se terminará la pavimentación de la conexión con la salida a Cuauhtémoc por Labor de Terrazas.

Aunado a lo anterior, se arrancará un proyecto integral compuesto por tres pasos a desnivel para desahogar el tráfico en la salida a Juárez: uno en el cruce de las avenidas Tecnológico y Desarrollo, otro en la intersección con la Prieto Luján, a la altura de la planta Coca-Cola, y otro en el cruce con la avenida Los Arcos, todo a fin de dar dinamismo a este sector.

Los avances

Algunos de los logros del cuarto año de Maru Campos al frente de Chihuahua:

Con MediChihuahua se han otorgado alrededor de 866 mil atenciones médicas.

Disminución de 18% en los homicidios dolosos.

Consolidación de 1,800 proyectos: destacan carreteras que recibieron más de 5,600 mdp en inversión.

Líder nacional de exportaciones a EU; 76,400 mdd al final de 2025, principalmente en industrias aeroespacial, electromovilidad, equipo médico y automotriz, con liderazgo en producción electrónica.

Ve riesgos materializados de la judicial

Por Alan Gallegos

Luego de que se diera a conocer la liberación de José Luis “AC”, dueño del Crematorio Plenitud, en donde fueron localizados 386 cuerpos, que familias habían pedido incinerar y no lo hicieron, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, criticó esa resolución de un juez federal y advirtió que la decisión es producto de la nueva reforma judicial implementada por el oficialismo.

La mandataria agregó que ella fue una de las personas que cuestionó la implementación de la reforma judicial, la cual tenía riesgos “que hoy comienzan a materializarse” y, ejemplo de ello, aseguró, fue la liberación de José Luis “AC”.

“En semanas recientes, un juez federal determinó que no había delito en el caso del crematorio de Ciudad Juárez; por supuesto que seguimos trabajando de la mano con la fiscalía del estado para que ese trabajo exhaustivo de investigación realizado por el Gobierno del estado les responsa a las más de 386 víctimas de ese crematorio”, dijo.

También destacó que Chihuahua fue de los pocos estados en el país con capacidad para reconocer la trayectoria de jueces y magistrados salientes, mediante haberes de retiro y el no dejarlos sin respaldo al término de su larga carrera, lo cual implicó una inversión de 150 millones de pesos.

“Además de esto fuimos capaces de sufragar una elección imprevista con un costo superior a los 320 millones de pesos sin comprometer las finanzas públicas”, destacó.