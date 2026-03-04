Mara Lezama se reúne con Claudia Sheinbaum para dar seguimiento a proyectos prioritarios.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, con el objetivo de dar seguimiento a los proyectos estratégicos que se desarrollan en la entidad.
La Gobernadora informó que durante la reunión se revisaron avances y compromisos en materia de salud, infraestructura y agua potable, rubros que calificó como prioritarios para mejorar la calidad de vida de miles de familias en todo el estado.
“Conversamos sobre los avances y compromisos en materia de salud, infraestructura y agua potable, temas prioritarios que están mejorando la vida de miles de familias en todo el estado”, expresó.
Mara Lezama agradeció el respaldo de la Presidenta y destacó la coordinación institucional como pieza clave para impulsar el desarrollo social en Quintana Roo.
“De la mano del Gobierno de México, seguimos construyendo bienestar y prosperidad compartida” precisó la titular del Ejecutivo.
