Aguascalientes lidera el crecimiento salarial en México

Aguascalientes se ubicó en el primer lugar nacional en crecimiento salarial durante el tercer trimestre de 2025, al registrar un incremento de 10.5 por ciento en las remuneraciones, cifra que supera ampliamente el promedio nacional de 3.3 por ciento, de acuerdo con las Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, destacó que este resultado refleja el dinamismo económico del estado, impulsado por el crecimiento del empleo formal, la llegada de nuevas inversiones y el fortalecimiento del sector productivo.

“Más allá de las cifras, este avance se traduce en mejores ingresos para las familias, mayor estabilidad económica y nuevas oportunidades para las y los trabajadores”, subrayó Tere Jiménez.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, señaló que estos indicadores confirman que Aguascalientes mantiene una economía sólida y competitiva, con condiciones favorables para la generación de empleo y el crecimiento de los ingresos laborales.

Con estos resultados, Aguascalientes reafirma su liderazgo nacional en crecimiento salarial, consolidándose como una entidad con rumbo claro y con avances que impactan directamente en la calidad de vida de su población.

