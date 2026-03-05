Hallan sin vida a Karol Toledo, segunda estudiante de la UAEM desaparecida

La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) confirmo el fallecimiento de la estudiante Karol Toledo Gómez, luego de que durante su búsqueda autoridades localizaran un cuerpo sin vida en el municipio de Coatetelco.

A través de una esquela difundida en redes sociales, la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, junto con sus subsedes en Miacatlán y Tetecala, manifestó su “más sentido pesar” por la muerte de la joven, quien formaba parte de la comunidad estudiantil.

En el mensaje, la institución señaló que no existen palabras suficientes para expresar el dolor por la pérdida de su compañera y estudiante, al tiempo que expresó solidaridad con familiares y amigos. Asimismo, la escuela afirmó que se alzará la voz para exigir justicia y que las autoridades esclarezcan los hechos.

“Demandamos que las autoridades competentes actúen con total determinación para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables”, señala el pronunciamiento difundido por la institución educativa.

La desaparición de Karol Toledo había generado preocupación, particularmente en el municipio de Mazatepec, donde fue vista por última vez a inicios de marzo. Tras su reporte de desaparición, la Fiscalía General del Estado de Morelos desplegó operativos de búsqueda en distintos puntos de la zona.

Durante estas labores, personal ministerial y pericial localizó un cuerpo sin vida en el municipio de Coatetelco, lo que activó un proceso de investigaciones y análisis forenses para confirmar su identidad.

El hallazgo ocurrió en una zona cercana a la carretera que conecta Coatetelco con Miacatlán, donde autoridades realizaron el acordonamiento del área para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, la Fiscalía de Morelos mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la joven.

La muerte de Karol Toledo Gómez también generó preocupación dentro de la comunidad universitaria debido a que se trata de la segunda estudiante de la UAEM reportada como desaparecida en un corto periodo de tiempo. El caso se suma al de Kimberly Ramos, otra alumna desaparecida que también perdió la vida.

Ambos hechos han encendido alertas entre estudiantes y docentes, quienes han manifestado su inquietud por la seguridad en la región.

Tras conocerse la noticia, integrantes de la comunidad universitaria reiteraron el llamado a las autoridades para reforzar las acciones de prevención, así como garantizar investigaciones exhaustivas que permitan esclarecer los casos y castigar a los responsables.

Mientras tanto, la comunidad universitaria de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec reiteró su solidaridad con la familia de Karol Toledo y su compromiso de mantener viva la exigencia de verdad y justicia.

