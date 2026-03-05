Libia Dennise garantiza agua para Guanajuato y apuesta por el diálogo ante dudas sobre Acueducto Solís.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, reconoció que hay dudas sobre la construcción del Acueducto Solís–León, pero dijo que “el agua debe unirnos y no dividirnos”.

Además, afirmó que su administración va a apostar por el diálogo ante las voces que se oponen a la construcción del Acueducto y a la tecnificación del campo de Guanajuato.

Como muestra de ello, dijo, se han realizado 40 mesas de trabajo para aclarar todas las dudas generadas tras el anuncio de las obras.

“Este proyecto avanza porque lo hemos construido juntas y juntos, porque hemos llegado a acuerdos y seguiremos dialogando, porque aquí en Guanajuato hemos entendido que el agua debe unirnos y no dividirnos”, afirmó la mandataria estatal desde León.

Asimismo, garantizó que los proyectos hídricos del estado “no le van a quitar el agua a nadie”. También indicó que el Acueducto Solís–León y la tecnificación de riego son oportunidades históricas que impulsarán el futuro de las próximas generaciones, por lo que no puede ser omisa ante el tema.

“Y aquí, frente a ustedes les doy mi palabra, que no se le va a quitar el agua a nadie, porque el agua es para todas y para todos. Vamos a seguir dialogando, pero también quiero ser muy enfática: no puedo ser omisa frente a un tema que es tan importante para el futuro de Guanajuato”, dijo.

Por último, Libia Dennise García reiteró que “va a hacer lo correcto y hacer lo correcto significa garantizar el agua, para eso me eligieron y voy a seguir trabajando”.

El 2 de marzo de 2025, se firmó un convenio para la construcción del proyecto Acueducto Solís, en el cual se invertirán 15 mil millones de pesos de inversión: 50% Federal-50% Estatal.

La mandataria estatal y Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informaron que el proyecto busca beneficiar a Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León en una primera etapa.

Asimismo, se anunció la tecnificación de 10 mil 207 hectáreas del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma, lo que podría generar ahorros a productores y garantizar el derecho humano al agua.

Dichos proyectos han enfrentado oposición de comunicades, líderes religiosos y productores, por lo que la gobernadora de Guanajuato aseguró que va “a trabajar incansablemente porque el agua llegue a cada rincón de Guanajuato”.

