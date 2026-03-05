Libia Dennise García Muñoz Ledo, presenta su Segundo Informe de Gobierno; síguelo en vivo aquí.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presenta su Segundo Informe de Gobierno, donde expone los principales resultados, avances y retos de su administración.
En esta ocasión, la mandataria estatal se presenta ante representantes de distintos sectores y ciudadanía.
En La Razón de México, te presentamos la transmisión En VIVO del evento.
Entre los temas a destacar se encuentran los siguientes:
- Seguridad y estrategia contra la violencia
- Desarrollo económico y atracción de inversiones
- Infraestructura y movilidad
- Programas sociales y apoyo a las familias
- Educación, salud y desarrollo regional
JVR