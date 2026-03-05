Rendición de cuentas

Libia Dennise García Muñoz Ledo, presenta su Segundo Informe de Gobierno; síguelo en vivo aquí

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, se presenta ante representantes de distintos sectores y ciudadanía

Libia Dennise García Muñoz Ledo, presenta su Segundo Informe de Gobierno; síguelo en vivo aquí.
Libia Dennise García Muñoz Ledo, presenta su Segundo Informe de Gobierno; síguelo en vivo aquí. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presenta su Segundo Informe de Gobierno, donde expone los principales resultados, avances y retos de su administración.

En esta ocasión, la mandataria estatal se presenta ante representantes de distintos sectores y ciudadanía.

En La Razón de México, te presentamos la transmisión En VIVO del evento.

TE RECOMENDAMOS:
ASPECTO de la sesión del Congreso celebrada ayer.
Aprueban reformas al Código Penal

Castigará Guanajuato violencia vicaria

Entre los temas a destacar se encuentran los siguientes:

  • Seguridad y estrategia contra la violencia
  • Desarrollo económico y atracción de inversiones
  • Infraestructura y movilidad
  • Programas sociales y apoyo a las familias
  • Educación, salud y desarrollo regional

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
FAMILIARES de las víctimas originarias del Edomex y desaparecidas en Mazatlán, en una manifestación el 9 de febrero.
Por 2do. día consecutivo

Escala protesta por turistas desaparecidos