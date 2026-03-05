Libia Dennise García Muñoz Ledo, presenta su Segundo Informe de Gobierno; síguelo en vivo aquí.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presenta su Segundo Informe de Gobierno, donde expone los principales resultados, avances y retos de su administración.

En esta ocasión, la mandataria estatal se presenta ante representantes de distintos sectores y ciudadanía.

En La Razón de México, te presentamos la transmisión En VIVO del evento.

TE RECOMENDAMOS: Aprueban reformas al Código Penal Castigará Guanajuato violencia vicaria

Entre los temas a destacar se encuentran los siguientes:

Seguridad y estrategia contra la violencia

Desarrollo económico y atracción de inversiones

Infraestructura y movilidad

Programas sociales y apoyo a las familias

Educación, salud y desarrollo regional

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR