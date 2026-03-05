Mineros secuestrados en Sinaloa: identifican a otros 2 trabajadores de Vizsla Silver.

La firma Vizsla Silver informó que 2 trabajadores de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa han sido identificados, con lo que ya suman 7 víctimas que trabajaban en proyecto Pánuco en Concordia.

“En los últimos días, dos familias adicionales han recibido la confirmación de que su ser querido ha fallecido. Tres compañeros siguen desaparecidos”, indicó la compañía en una actualización sobre el caso.

Los restos de los 2 mineros recientemente identificados fueron encontrados en una fosa clandestina en la población de El Verde. Vizsla Silver afirmó que sigue colaborando con las autoridades mexicanas para localizar al resto de los trabajadores.

“Nuestros corazones están con las familias que han perdido a sus seres queridos y con quienes siguen esperando respuestas. Seguimos centrados en apoyar a las familias afectadas y a nuestro equipo, y en continuar los esfuerzos para localizar a quienes aún están desaparecidos”, dijo Michael Konnert, presidente y CEO de Vizsla Silver.

La desaparición de los trabajadores ocurrió el pasado 23 de enero del 2026 en el municipio de la Concordia, en Sinaloa. Desde ese momento, las autoridades locales y federales han coordinado esfuerzos para la localización de las 10 personas privadas de su libertad.

Hasta el momento, se ha logrado identificar a los siguientes trabajadores mineros de la compañía con sede en Canadá:

Ignacio Aurelio, de 40 años

José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años

José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años

Jesús Antonio de la O Valdez, de 36 años

José Ángel Hernández Vélez, de 37 años de edad

Javier Guillermo Vargas Valle

Javier Emilio Valdez Valenzuela

JVR