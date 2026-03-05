LA FISCALÍA General del Estado de México informó que detuvo a Daniel “N”, conductor de una motocicleta de transporte público de una plataforma digital y quien es investigado por su probable participación en la desaparición de Ana Karen, quien fue localizada sin vida a un costado de la carretera Toluca-Tenango en el municipio de Metepec.

El caso ha sacudido a la opinión pública, luego de conocerse la desaparición de la joven de 19 años después de que abordó una moto de transporte público de una plataforma mientras regresaba de una fiesta en el municipio de San Antonio la Isla y desde el 28 de febrero se desconocía su paradero.

Y cimbra crimen de Karen tras abordar moto por app ı Foto: Especial

Tras cuatro días sin saber nada de ella, su cuerpo fue localizado en un terreno baldío a un costado de la carretera Toluca-Tenango, en el municipio de Metepec, y a sólo 10 minutos del lugar donde abordó el taxi por aplicación.

TE RECOMENDAMOS: Tercer trimestre de 2025 Gana terreno en Colima y BCS empleo informal

La fiscalía informó que el cuerpo de Ana Karen presentaba múltiples huellas de violencia, por lo que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

De acuerdo con las investigaciones y la revisión de las cámaras, Daniel “N” fue la última persona que vio y estuvo con Ana Karen.

De manera extraoficial, se menciona que el principal sospechoso habría confesado a los familiares de Ana Karen ser el responsable del feminicidio; sin embargo, la fiscalía no descarta la participación de más personas.