Autopista México-Puebla: Cierres y desvíos HOY 7 de marzo

La Autopista México‑Puebla registra posibles afectaciones viales este sábado 7 de marzo, debido a trabajos de infraestructura y reducción de carriles en algunos tramos cercanos al oriente del Valle de México, por lo que autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar tiempos de traslado.

Durante la madrugada se llevó a cabo un cierre temporal en ambos sentidos de la autopista, principalmente a la altura del kilómetro 20, como parte de las obras relacionadas con la construcción del Trolebús Chalco‑Santa Martha, un sistema de transporte que conectará el Estado de México con el oriente de la capital.

Aunque el cierre se realizó durante la madrugada, autoridades viales advirtieron que podrían mantenerse reducciones de carriles y tránsito lento durante la mañana y el transcurso del día, debido a maniobras y trabajos en la zona.

Tramos con posible tráfico hoy

Los puntos donde se podrían registrar mayores afectaciones este sábado se encuentran en los accesos a la autopista desde la Ciudad de México y el Estado de México, especialmente en áreas cercanas a Chalco.

Entre las zonas donde se recomienda manejar con precaución destacan:

Kilómetro 20, en la zona de Chalco, por obras de infraestructura

Incorporación desde Calzada Ignacio Zaragoza, donde suele registrarse congestionamiento vehicular

Tramo cercano a Río Frío, donde frecuentemente se reportan accidentes o tránsito pesado

Debido a estos factores, es posible que los automovilistas encuentren circulación lenta o reducción de carriles, principalmente en horarios de mayor flujo vehicular.

Desvíos y circulación

Desde la noche del viernes se implementaron desvíos vehiculares hacia carriles centrales, con el objetivo de facilitar los trabajos de obra. Esto puede provocar carga vehicular en algunos momentos del día.

Las autoridades piden a los conductores respetar la señalización instalada en la autopista y reducir la velocidad en zonas de trabajo, para evitar accidentes.

Rutas alternas para evitar congestionamientos

Para quienes buscan evitar las zonas con posibles afectaciones, existen algunas vialidades que pueden funcionar como alternativas:

Carretera Federal México‑Puebla, que corre paralela a la autopista

Avenida Texcoco, útil para incorporarse más adelante a la vía rápida

Circuito Exterior Mexiquense, opción para rodear parte del tránsito en el oriente del Valle de México

Estas rutas pueden ayudar a reducir tiempos de traslado en caso de que se registren congestionamientos en la autopista.

Recomendaciones para automovilistas

Autoridades viales recomiendan a quienes planeen circular por la Autopista México-Puebla este sábado:

Salir con tiempo adicional para evitar retrasos

Revisar reportes de tránsito antes de iniciar el viaje

Manejar con precaución en zonas donde haya obras

Respetar los límites de velocidad y la señalización

La autopista es una de las principales vías de conexión entre la Ciudad de México y el estado de Puebla, por lo que diariamente registra un alto flujo vehicular, especialmente durante fines de semana.

