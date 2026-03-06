Catean 2 inmuebles en el Tianguis Limonero de Múgica; hay 3 detenidos por extorsión en Michoacán

Como resultado de investigaciones relacionadas con los delitos de extorsión y contra la salud, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ejecutó dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la zona conocida como “Tianguis Limonero”, en la localidad de Cuatro Caminos, municipio de Múgica.

Durante las acciones operativas, realizadas como parte de los trabajos de investigación y combate a conductas delictivas en la región, fueron detenidas tres personas, identificadas como Martín Andrade “N”, Eloísa “N” y Dania “N”.

En los inmuebles cateados, el personal interinstitucional aseguró diversos indicios, entre ellos bolsas con una sustancia granulosa de color blanco presuntamente metanfetamina; hierba seca de color verde con las características propias de la marihuana; bolsas tipo ziploc; básculas; equipo de cómputo; módem; impresora de tickets; teléfonos celulares; documentación diversa; dinero en efectivo en moneda nacional; así como cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atenten contra la salud y la seguridad de las y los michoacanos, a fin de garantizar el acceso a la justicia.

