Escala protesta por turistas desaparecidos

FAMILIARES de las víctimas originarias del Edomex y desaparecidas en Mazatlán, en una manifestación el 9 de febrero.

AYER ARRECIARON las protestas que por segundo día consecutivo llevaron a cabo los familiares de los cuatro turistas originarios del Estado de México desaparecidos en Mazatlán el pasado 3 de febrero, mientras que, en respuesta, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, dijo que continúan la búsqueda y encontrarlos con vida es una prioridad de su gobierno.

“En particular, se anda buscando a los cuatro turistas del Estado de México; se buscan ahí, no necesariamente en alguna fosa, sino preferentemente queremos encontrarlos vivos”, dijo el mandatario.

El pasado 3 de febrero, los cuatro turistas hombres, originarios del Estado de México, fueron desaparecidos en Maza-tlán luego de que rentaron unos vehículos tipo razer y después fueron interceptados por un grupo criminal.

El Tip: LA FISCALÍA de Sinaloa informó que los cuatro turistas del Estado de México desaparecidos en Mazatlán podrían aún estar en la región sur del estado norteño.

Se trata de los hermanos Javier, Omar Alexis y Gregorio Ramírez Sabino, además de Óscar García Hernández.

El miércoles y jueves pasados, familiares realizaron una protesta en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para exigir su localización y agilizar las investigaciones que llevan a cabo instituciones federales.

Las manifestaciones se han replicado en Toluca y en Mazatlán.

En otro tema, el gobernador Rocha Moya ratificó que dos cadáveres rescatados de fosas clandestinas en las últimas horas, en la comunidad de El Verde, Concordia, fueron identificados como los elementos de seguridad de la empresa minera Vizsla Silver Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valles, los cuales fueron privados de su libertad junto con otros ocho trabajadores.

6 personas habían sido secuestradas inicialmente

Con este hallazgo, ya son siete los trabajadores de la empresa minera canadiense que han sido encontrados muertos e identificados mediante estudios de genética forense, de entre los 10 que fueron privados ilegalmente de la libertad el 23 de enero pasado.