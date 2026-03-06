Fiscalía de Morelos vincula a proceso a Jared Alejandro ‘N’ por desaparición de Kimberly Joselin

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que Jared Alejandro “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares agravada en perjuicio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

De acuerdo con la dependencia, un juez determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público especializado son suficientes para que el proceso penal avance. El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras se lleva a cabo el juicio, enfrentando un delito que podría alcanzar hasta 75 años de prisión.

“Desde el momento en que se inició la denuncia por la desaparición de Kimberly, la Fiscalía ha dado respuestas y acompañamiento a su familia”destaco el fiscal de Morelos

Asimismo, destaco que “no habrá impunidad en los delitos contra las mujeres”.

Amenazas a estudiantes de la UAEM

Dentro de este mismo marco, y en medio de las protestas por feminicidios, alumnos de la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) denunciaron haber recibido amenazas.

Según informaron los alumnos que se les alertó que “por cada facultad que tomemos va a desaparecer una estudiante”.

Los estudiantes difundieron recomendaciones para mantenerse unidos y proteger su identidad durante las manifestaciones, usando nombres clave para evitar ser identificados.

Llamado al diálogo del Gobierno de Morelos

El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, reiteró la importancia del diálogo y la unidad entre las autoridades, la UAEM y la comunidad estudiantil. En un comunicado oficial, destacó que la gobernadora Margarita González Saravia mantiene seguimiento de los casos y contacto constante con las familias de las víctimas.

“Reiteramos el llamado al diálogo y a la unidad que hoy necesita Morelos. Como Gobierno del Estado caminamos en esa dirección, hacia el entendimiento que requieren nuestras instituciones, nuestra sociedad y, en particular, la comunidad universitaria”, indicó Maldonado.

Además, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad se declaró en sesión permanente para dar seguimiento a los hechos registrados y fortalecer las acciones de atención y prevención en la entidad.

Con estas medidas, las autoridades buscan avanzar en la investigación y el proceso de justicia, garantizando que cada caso que afecta a la sociedad tenga el seguimiento correspondiente.

