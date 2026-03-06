Gobierno de Morelos y UAEM acuerdan diálogo por seguridad y justicia en el estado

Edgar Maldonado, secretario de Gobierno, reafirma el compromiso de trabajar en conjunto con la comunidad universitaria de la UAEM.

A nombre del Gobierno del Estado de Morelos, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, reiteró el llamado al diálogo y a la unidad entre autoridades estatales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la comunidad estudiantil, con el propósito de atender y buscar, de manera conjunta, soluciones a los temas que preocupan a las y los universitarios, particularmente en materia de seguridad.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, Edgar Maldonado expresó la solidaridad de la administración estatal con las familias de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez. “Definitivamente son hechos que nos lastiman, que afectan a la comunidad universitaria y a la sociedad morelense”, señaló.

Agregó que la gobernadora Margarita González Saravia se mantiene atenta a las acciones que se realizan de manera coordinada con las instituciones de seguridad, así como en contacto con las familias de las víctimas. “Les ha expresado la solidaridad y el respaldo de las instituciones del Estado”, afirmó.

El encargado de la política interna del Poder Ejecutivo también mencionó que la mandataria estatal ha sostenido reuniones con colectivos de búsqueda y mantendrá una agenda permanente con apertura al diálogo con todos ellos.

“No de manera aislada, sino con todos los colectivos, y así continuará. Ha dado instrucciones de mantener un trabajo coordinado con todos los sectores y con plena apertura”, puntualizó.

Respecto a la UAEM, destacó que el Poder Ejecutivo estatal mantiene comunicación permanente tanto con las autoridades universitarias como con la comunidad estudiantil.

En este sentido y al afirmar que el diálogo es la vía para la solución de los conflictos, Edgar Maldonado expresó: “Reiteramos el llamado al diálogo y a la unidad que hoy necesita Morelos. Como Gobierno del Estado caminamos en esa dirección, hacia el entendimiento que requieren nuestras instituciones, nuestra sociedad y, en particular, la comunidad universitaria”.

Asimismo, informó que la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad se declaró en sesión permanente para dar seguimiento a los hechos registrados y fortalecer las acciones de atención y prevención en la entidad.

Finalmente, el secretario de Gobierno expresó: “Esperamos que en la audiencia programada relacionada con uno de los casos se avance en el proceso de justicia para Kimberly, y que así se continúe trabajando para que cada uno de los casos que afectan a nuestra sociedad tenga el seguimiento correspondiente”.

