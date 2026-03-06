Ricardo Gallardo y Rafael Márquez presentan la Copa Potosí 2026.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, presentó oficialmente la Copa Potosí 2026, considerada el torneo de futbol amateur más importante de México, no solo por su premiación de un millón de pesos, sino por su impacto positivo en el desarrollo deportivo y social de las y los potosinos.

Durante la presentación, el mandatario estatal, estuvo acompañado por destacadas figuras del futbol como Rafael Márquez, Paul Aguilar y el exjugador del Atlético de San Luis Pablo Aguilar, quienes se sumaron al lanzamiento de este certamen que reúne a equipos y talentos de distintas partes del país, reflejo del cambio que se vive y se siente sin límites en el impulso al deporte en San Luis Potosí.

El torneo, organizado por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), se llevará a cabo del 30 de marzo al 4 de abril y contará con la participación de cerca de mil 400 futbolistas en categorías infantiles, juveniles y libres, en las ramas femenil y varonil. Los encuentros se disputarán en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, la Universidad Politécnica, el Instituto Potosino de la Juventud y el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, sede de la gran final. Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo el deporte y la convivencia en la entidad.

Acompañaron al Gobernador en la presentación de este evento deportivo, la senadora Ruth González Silva y el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann.

JVR