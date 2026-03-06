Salomón Jara anuncia plan de atención para sector turístico afectado por incendio en Punta Zicatela.

Al recorrer la zona afectada por el incendio registrado la madrugada de este viernes en Punta Zicatela, el Gobernador Salomón Jara Cruz anunció la implementación de un plan de atención inmediato para la recuperación de esta zona clave para el desarrollo turístico de Oaxaca.

En primera instancia y mediante el diagnóstico de daños, se realizarán acciones de limpieza y rehabilitación del área afectada, por lo que se apoyará con maquinaria y un equipo de tequio para apoyar a las labores de rehabilitación, para que Zicatela esté lista para dar servicios durante la temporada de Semana Santa.

Posteriormente, el Mandatario estatal indicó que se realizará una campaña de difusión y promoción para comunicar que Punta Zicatela sigue activa para recibir a las y los visitantes.

Asimismo, se apoyará directamente al sector turístico afectado mediante Ban Oaxaca para facilitar créditos hasta por 185 mil pesos para la reactivación de sus negocios y estar aptos para ofrecer servicios al turismo.

Durante este trayecto, el Mandatario Estatal afirmó que las y los prestadores de servicios no están solos. El Gobierno estatal se encuentra en territorio para trabajar juntos en la recuperación, reconstrucción y reactivación económica de Punta Zicatela.

JVR