Sheinbaum y Delfina Gómez entregan escrituras y condonación de créditos del Programa Vivienda para el Bienestar

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezaron en el municipio de Tecámac la entrega de escrituras y la condonación de créditos del Programa Vivienda para el Bienestar, como parte del Plan de Rescate a la Zona Oriente del Estado de México que beneficia a 10 millones de personas.

En el Centro de Desarrollo Juvenil “Ágora Aranjuez”, ante dos mil mexiquenses, se entregaron 447 constancias de liberación de créditos del Fovissste, sin costo para las familias beneficiarias, así como 500 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), como parte del compromiso presidencial número 49.

“Histórico y de gran impacto social es el Plan Integral del Oriente del Estado de México, promovido por usted, que ha significado bienestar para la vida de millones de familias mexiquenses. Sus beneficios sociales son muchos, en educación, salud, infraestructura hidráulica y agua potable. También nos ha apoyado mucho en mejorar el transporte, que incluye la construcción de puentes vehiculares, la repavimentación y bacheo de vialidades” Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México



A la derecha, al Presidenta Claudia Sheinbaum; a la izquierda, la gobernadora Delfina Gómez. ı Foto: Cortesía

El Programa Vivienda para el Bienestar, que avanza desde 2025, contempla acciones de mejoramiento, regularización y construcción de vivienda para garantizar un hogar digno a personas de bajos ingresos, con énfasis en comunidades de alta marginalidad, como pueblos indígenas, personas con discapacidad o sin acceso a protección social.

Asimismo, se informó que en el Estado de México se han entregado más de 100 mil apoyos para el mejoramiento de vivienda en la zona oriente. Además, se prevé otorgar un millón de escrituras y revisar las condiciones de crédito de Infonavit y Fovissste para hacerlas más justas y accesibles.

“Presidenta, muchas gracias por regalarnos y darnos un día, porque fue todo el día y ahorita, miren, está aquí con nosotros. Y este día, acompañamos para la entrega de escrituras. Este documento que protege el patrimonio de las familias mexiquenses y que les da certezas jurídicas sobre la propiedad que habitan” Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México



Una beneficiaria de la entrega de escrituras en Tecámac. ı Foto: Cortesía

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las actividades realizadas este día en el Estado de México marcan el inicio de una serie de acciones que durante un mes se desarrollarán con motivo del Día Internacional de la Mujer. Destacó que la entrega de escrituras representa un paso importante para las mujeres, quienes durante muchos años no pudieron acceder a la posesión de una propiedad.

Asimismo, reconoció a la gobernadora Delfina Gómez, a quien calificó como una mujer sencilla pero de gran corazón, cuya cercanía se refleja en el trato con las personas. Al mismo tiempo, dijo, es una mujer grande, porque con honestidad está llevando adelante al Estado de México.

En el evento estuvieron presentes Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres; Víctor Rubén Guzmán Dagnino, director General del INSUS; Jabnely Maldonado Meza, vocal Ejecutiva del FOVISSSTE; Carlos Torres Rosas, coordinador General de Programas para el Bienestar; Leticia Ramírez Amaya, coordinadora de Asuntos Gubernamentales, y Rosa Yolanda Wong Romero, presidenta municipal de Tecámac.

cehr