Mara Lezama lanza campaña ‘El Poder de Ser Mujer’ para visibilizar el liderazgo femenino.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, lanzó la campaña “El Poder de Ser Mujer”, una iniciativa que busca visibilizar el liderazgo femenino y reconocer el papel que las mujeres desempeñan cada vez con mayor fuerza en los espacios de decisión.

La campaña plantea una reflexión sobre las barreras históricas que durante décadas limitaron la participación de las mujeres en la vida pública, política y social, muchas veces no mediante prohibiciones explícitas, sino a través de reglas no escritas que asociaban el liderazgo y la autoridad con figuras masculinas.

Bajo el mensaje “Las mujeres no piden espacio, lo están ocupando”, la estrategia destaca la presencia femenina en distintos ámbitos como el gobierno, las aulas, los hospitales, las empresas, las comunidades y las calles, donde cada vez más mujeres participan activamente en la toma de decisiones.

En este contexto, Quintana Roo vive un momento histórico al ser gobernado por primera vez por una mujer, lo que, de acuerdo con el enfoque de la campaña, simboliza un cambio de paradigma en el ejercicio del poder y la representación política.

La iniciativa también busca resignificar frases y prejuicios que durante años se utilizaron para limitar la participación femenina —como “no es tu momento”, “no estás lista” o “no es tu lugar”— para transformarlas en mensajes de avance y posibilidad.

Desde esta perspectiva, el 8 de marzo se plantea no como una fecha de celebración, sino como un momento de memoria, revisión y cambio, en el que se reconoce el camino recorrido por las mujeres y el que aún falta por avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

