Anuncia Salomón Jara inversión histórica de más de 712 mdp para seguridad, justicia y víctimas

Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública en el estado de Oaxaca, el Gobernador Salomón Jara Cruz anunció la inversión histórica en seguridad pública, justicia y atención a víctimas por un monto superior a los 712 millones de pesos.

Durante la conferencia de prensa que encabeza, Salomón Jara Cruz destacó que, durante 2025, Oaxaca se mantuvo por tercer año consecutivo entre las entidades que más recursos destinaron a este rubro, asimismo mencionó que el Gobierno del Estado continuará trabajando en esta ruta, ya que la protección y tranquilidad de las y los oaxaqueños es una prioridad para su administración.

En este sentido, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón Ortíz informó que, de esta inversión, 312 millones de pesos corresponden al Gobierno Federal y casi 400 millones al Estatal; de los cuales el 49 por ciento será destinado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el 29 por ciento corresponderá a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

TE RECOMENDAMOS: Diálogo con las autoridades comunitarias forma parte de agenda de trabajo Torres Piña destaca a los autogobiernos como aliados de la Fiscalía de Michoacán en la atención de delitos

Asimismo, 13 por ciento irá para municipios, 8 por ciento para el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESESP) y 1 por ciento para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Con este presupuesto se adquirirán 2 mil 20 cámaras de videovigilancia, 8 mil 25 uniformes, 430 armas de fuego, 81 moto patrullas, 65 patrullas, cuatro vehículos tácticos, accesorios Workstation, servicios de telecomunicación, equipo táctico, drones, productos de laboratorio médico, radios de alta gama, escudos balísticos, unidades especiales, entre otros.

Por su parte, el titular de la SSPC, Félix Quiróz Javier comunicó que después de décadas de abandono institucional y con el fin de garantizar que las y los agentes policiales lleven sustento digno a sus hogares, este personal operativo obtiene un incremento salarial correspondiente al 17.24 por ciento.

“Más allá de los números y porcentajes, este es un acto de justicia y dignidad, sabemos que detrás de cada uniforme hay un hogar, hijas e hijos que van a la escuela, además de sueños y esperanzas. Un policía bien remunerado, valorado y respetado por su gobierno, es un policía incorruptible, entregado y comprometido con la defensa de su pueblo”, finalizó el funcionario.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR