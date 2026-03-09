En Tlaxcala acompañamos a los municipios para detonar su desarrollo: Lorena Cuéllar.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que, para su gobierno, es fundamental brindar acompañamiento a las autoridades municipales para detonar el desarrollo y transformar la vida de las familias en las comunidades de Tlaxcala.

Durante el Encuentro Tlaxcalteca, realizado este lunes en Contla de Juan Cuamatzi, sostuvo que las y los presidentes municipales tienen la oportunidad de dejar cimientos y un legado para las próximas generaciones.

“Siempre les digo que, como presidentes, es una gran oportunidad, maravillosa, única, para dejar un cimiento, un legado, para demostrar que somos capaces de cambiar, de transformar, porque el estar cerca con la gente es un gran privilegio”, comentó.

La titular del Ejecutivo señaló que su administración invierte en el municipio un presupuesto de 152 millones 800 mil pesos en obras de infraestructura, educación, salud, seguridad y programas de bienestar social, para aquellos sectores que más lo necesitan.

“Contla tiene el privilegio, porque no todos los municipios lo tienen, de contar con la Clínica de Bienestar para tu Nutrición, que apoya a las mujeres, madres solteras, con una tarjeta de mil pesos para que ella y sus hijos coman de manera gratuita durante todo el mes. También, con el programa Bienestar para tu Salud se brindan consultas médicas, el medicamento, el servicio de laboratorio, lentes y el servicio dental, totalmente gratuito”, precisó.

Cuéllar Cisneros refrendó su disposición de seguir apoyando a Contla con más y mejores obras en 2026 y 2027: “Siempre les digo: yo pongo un peso, ustedes ponen un peso y hagamos lo que ustedes quieran. A veces, cuesta mucho, porque las necesidades de cada municipio son muy grandes, pero quiero decirle a su presidenta que estoy en la mejor disposición, siempre, de apoyar”.

“Quiero hacer una obra importante aquí en Contla de Juan Cuamatzi; decidirá la presidenta con su cabildo, con el pueblo, para que podamos dejar y cerrar con broche de oro el próximo año y sigamos haciendo obras”, expresó.

La presidenta honorifica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Mariana Espinosa de los MonterosCuéllar, resaltó que los “Encuentros Tlaxcaltecas” son un espacio para escuchar directamente las necesidades de la gente, atender sus necesidades y acercar los servicios y programas para mejorar la calidad de vida de las familias.

Señaló que entre las acciones más importantes puestas en marcha en este gobierno se encuentra la Clínica de las Emociones en 38 municipios, que brindan 39 mil atenciones a niñas, niños, adolescentes y adultos, quienes enfrentan situaciones de depresión, ansiedad, duelo, violencia o crisis familiar: “Nuestra tarea es contar con una en cada municipio; tenemos una estatal y vamos a abrir una nueva en la capital del estado, pensada con mucho amor”.

“En 2025, pudimos tener palomita en la instalación de una UBR en los 60 municipios y, este año, serán equipadas. Además, vamos a inaugurar nuestro CRIAT -Teletón, construido y equipado con recurso estatal, con especialistas que ya operan en las Unidades Básicas de Rehabilitación en Calpulalpan, Tlaxco y San Matías”, explicó.

Por su parte, el titular del sector educativo en la entidad, Homero Meneses Hernández, aseveró que la educación es uno de los pilares importantes del proyecto humanista que impulsa el actual gobierno para la transformación de Tlaxcala. Informó que en Contla de Juan Cuamatzi son atendidos 7 mil 800 niñas, niños y adolescentes por 601 docentes en 45 escuelas.

“En cuatro años y medio de esta administración, se han logrado grandes avances, como seis universidades, una de ellas en Contla de Juan Cuamatzi, que está próxima a iniciar su construcción; la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comprometió entre 600 y 800 millones de pesos para el Instituto Politécnico Nacional”, subrayó.

A estas acciones se suma la ampliación de la oferta educativa de nivel media superior con la construcción de un nuevo Centro Educativo de Bachillerato Estatal en Hueyotlipan, la entrega de uniformes y tenis gratuitos a estudiantes de educación básica que contribuye directamente a la economía de las familias.

La alcaldesa Ivonne Roldán Xolocotzi afirmó que estos encuentros representan la cercanía de gobierno que escucha, que atiende y que trabaja de la mano con los municipios para seguir construyendo un mejor futuro para Tlaxcala.

“Su liderazgo ha marcado una etapa importante para nuestro estado, impulsando acciones que buscan fortalecer la educación y mejorar la infraestructura, apoyar a quienes más lo necesitan y generar oportunidades para nuestras niñas, niños y jóvenes. Sabemos que los retos son grandes, pero que también sabemos que cuando trabajamos unidos con responsabilidad y compromiso, es posible avanzar y lograr que Tlaxcala siga creciendo”, añadió.

En el evento estuvieron presentes los secretarios de Salud, Rigoberto Zamudio Menenes, y de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, así como regidores, presidentes de comunidad y ciudadanos de las diversas comunidades del municipio.

JVR